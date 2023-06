Asile : Un peu de soleil dans un contexte bien sombre

En cette période de fortes pressions migratoires, l’ARAVOH, association bénévole et indépendante de soutien aux requérants d’asile, a réuni ses membres et sympathisants samedi dernier dans ses locaux de Vallorbe – Café. L’après-midi, une fête en compagnie des requérants s’est tenue sur l’esplanade.

Formellement, la séance du 10 juin était dédiée aux activités de l’année 2022, mais elle a permis de déborder sur les activités en cours.

Le président Etienne Roulet a tout d’abord rappelé les points importants traités lors des séances mensuelles du comité, notamment le suivi de l’accueil, les nouvelles des ateliers enfants et femmes, les relations avec les aumôniers qui s’investissent au CFA de Vallorbe (Centre fédéral d’accueil) et les décisions d’octroi d’aide financière. Il se félicite des excellentes relations avec la commune de Vallorbe et le Canton, ainsi qu’avec la nouvelle directrice du CFA vallorbier, Sonja Rüfenacht.

Puis Line-Claude Magnenat a évoqué avec beaucoup de sensibilité les tâches difficiles des bénévoles: «On est touché par la situation de ces familles de migrants et on éprouve un sentiment de tristesse, d’impuissance et parfois de colère.»

Le comité : de gauche à droite: Anne Petit, Alain Police, Etienne Roulet, Line-Claude Magnenat, Marie-Josée Marchica (manque Marika Russ). (Photo Denis-Olivier Maillefer)

Activités multiples

Parmi les nouveautés dans l’offre d’accueil à Vallorbe-Café (nouveau nom donné au module d’accueil de l’ARAVOH) on peut relever l’installation d’une cuisinière qui permet la confection de repas de toutes traditions culinaires, ainsi que l’ouverture d’un cabanon contenant trottinettes et vélos à disposition des enfants.

Les femmes migrantes ont pu se rencontrer un samedi par mois; elles ont eu un immense plaisir à se retrouver dans un cadre sécurisé, bienveillant et juste pour elles», comme le rappelle Marika Russ, qui leur propose entre autres des activités de coiffure.

Les enfants ne sont pas en reste, et à raison d’une matinée par semaine et durant les vacances scolaires, ils pratiquent peinture, coloriages, pâte à modeler, confectionnent colliers de perles et bracelets et s’activent à l’extérieur.

Côté budget

On s’en doutera, toutes ces offres demandent des moyens financiers, ne serait-ce que les charges des locaux. Aux comptes 2022, c’est le poste aide directe en cas d’urgence, avec 9 000 francs sur un budget total de 60 000 francs, qui est le plus élevé. Si la situation financière s’avère saine grâce à une progression importante des dons (+ 20% par rapport à 2021), l’appel à la générosité des donateurs est plus que jamais d’actualité, au vu de la situation migratoire très perturbée.

Partenariat

L’équipe interreligieuse a décompté quelque 3000 entretiens, temps de prière et écoutes en 2022, essentiellement à Vallorbe, mais aussi au centre des Rochat (Provence). Les nationalités les plus concernées sont l’Afghanistan et la Turquie. La situation pour beaucoup de migrants est sombre, comme le confirme le rapport d’activité des aumôniers: «Beaucoup des femmes, hommes, familles que nous rencontrons sont en outre promis, en vertu des accords de Dublin ou d’accords de réadmission, à un renvoi vers des pays comme la Grèce ou la Croatie, où les conditions de vie et d’accueil sont insupportables.»

Année après année, dans une discrète, mais inaltérable détermination, l’ARAVOH apporte sa contribution, sa manne, à celles et ceux qui ont été jetés sur les routes de l’exil. Le travail ne devrait malheureusement pas manquer ces prochaines années.