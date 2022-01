Archéologie à Gruvatiez : Un quartier déjà habité il y a 5’500 ans…

Archéologie – Juste avant l’arrivée des pelleteuses, le nouveau quartier de Gruvatiez a fait l’objet d’une campagne archéologique de 6 mois. Les résultats, présentés récemment par l’Archéologie cantonale, éclairent une période fascinante de notre région.

Fouillant, piochant, creusant, grattant parfois au pinceau, les archéologues ont ramené à la surface une grande quantité de vestiges. Si la majorité de ces derniers remonte au Moyen Âge, des traces bien plus anciennes ont été mises à jour. Les plus lointaines datent ainsi de plus de 5’000 ans !

Il y a des milliers d’années

Ces périodes particulièrement anciennes (Néolithique) ont été identifiées grâce à des traces de foyer, ainsi que par une sépulture assez exceptionnelle à l’échelle régionale, comportant deux gobelets en céramique. D’autres traces, légèrement plus récentes, mais datant tout de même du Premier Âge du Fer (800 à 450 av. J.-C.), sont également présentes, mais n’ont pas pu être caractérisées.

Gobelet restauré de la fin du Néolithique (© Archéologie cantonale, AVd. Chroniques 2020, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Y. André)

Un peu plus proche de nous, l’époque romaine, dont on connaît la richesse dans notre région, n’est pas représentée à Gruvatiez. Le secteur était en effet, durant cette période, recouvert de marécages. Un tronçon de voie empierrée d’une largeur de 6 mètres, datant de l’Antiquité, a tout de même été identifié. Il rejoignait vraisemblablement la voie Lausanne-Yverdon dont le tracé est assez bien connu dans la région d’Orbe.

Au Moyen Âge

A partir du Haut Moyen Âge, le recul de l’Orbe et l’assèchement du terrain permettent le développement, sur une surface d’environ un hectare, d’un habitat construit en terre et en bois. Le site livre ainsi de nombreuses traces de cabanes ayant probablement servi à l’habitat ainsi que d’étables ou de granges. Des preuves d’activités de forge, de tissage ou de boucherie confirment l’implantation sur ce site, entre le VIe et le XIIIe siècle environ, d’une petite collectivité rurale. Très proches des habitations, 213 tombes ont également été mises à jour. Les quelques objets qu’elles contenaient ont permis de reconstituer certains éléments de la vie quotidienne de cette époque. Le plus bel exemple est sans aucun doute fourni par les garnitures de ceintures et les résidus de tissu à partir desquels les spécialistes ont pu reconstituer les vêtements que portaient deux des femmes enterrées en ces lieux il y a quelque 1 300 ans!

Reconstitution d’un costume (env. 7ème siècle) trouvé dans une tombe (© Archéologie cantonale, AVd. Chroniques 2020, C. Bozzoli)

En attentant la suite Fort intéressantes découvertes qui devraient connaître une suite puisque des sondages ont d’ores et déjà permis de repérer d’autres vestiges sur le site de la 2e étape du projet Gruvatiez. Affaire à suivre donc…