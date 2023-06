Abbaye : Une cuvée exceptionnelle

La semaine dernière, Mathod a vibré au rythme de son abbaye des Laboureurs. Entre culte et cortèges, pas moins de 124 tireurs – et tireuses! – ont participé aux compétitions.

Pour la première fois à Mathod, la gent féminine a pu participer à l’abbaye et à ses fastes! Cette évolution était attendue depuis longtemps et les rangs de la société ont du coup augmenté d’une quarantaine de recrues. L’abbé-président Jean-Philippe Décoppet s’est plu à le relever, samedi soir à la rue de la Scierie: c’est un nombre record de tireurs et tireuses qui ont tenté leur chance pour l’emporter à l’une des cibles.

Une future reine du tir peut-être ( Photos Jacques Ravussin)

Il appartint ensuite au responsable des tirs, David Caillet, de couronner les différents rois et de citer et récompenser les 124 tireurs qui s’étaient affrontés plus tôt dans la journée. Pendant ce cérémonial parfaitement orchestré, les applaudissements d’une nombreuse assistance ont fait la preuve d’un beau soutien à la collectivité.

Les rois et les reines peu après le couronnement

Le titre de premier roi de la fête a été décerné à Toma Rochat qui a obtenu 421 points. Son second, Christophe Marendaz, a été récompensé au coup centré (98 points appuyé d’un 94). Bastien Bear est devenu troisième roi avec un total de 419 points. Deux autres tireurs ont recueilli des lauriers; il s’agit de Mathieu Marendaz, vainqueur à la cible Rosset, et Sébastien Kyprian, premier à la cible tournante. De plus, parmi les treize jeunes tireurs qui ont pris part au tir organisé vendredi, Keely Müller et Tifenn Kiener se sont particulièrement distinguées. Durant trois jours de liesse, la fanfare de Cheseaux a animé les cortèges devant les trois porte-drapeaux Camille Rochat, Jean-Bastien Thonney et Denny Herber. Au cours de la partie officielle, le major de table a eu l’honneur de donner la parole à Christelle Luisier, conseillère d’Etat et présidente du gouvernement vaudois. La syndique de la commune, Eliane Piguet, et un représentant de la société marraine, les Armes Réunies d’Yverdon, se sont également exprimés.