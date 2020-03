Jeunesse : Mais au fait, comment se renseignent les jeunes d’aujourd’hui?

Les parents lisent le journal, ils regardent les infos à la télé, mais nous les jeunes ne lisons plus le journal et ne sommes plus vraiment intéressés par le téléjournal; mais alors comment pouvons-nous être au courant de ce qui se passe autour de nous ?

Le secret est que nous voyons beaucoup d’informations sur nos natels. Par exemple sur Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook ou encore TikTok. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de possibilités pour nous renseigner.

Mais apprenons-nous les mêmes choses que vous ?

Il y beaucoup de fake-news, de rumeurs fausses qui peuvent y circuler. Il y a aussi l’actualité, plutôt les choses qui touchent le monde et non juste la ville ou le pays. Si une maladie parcourt le monde, une star a un accident, etc., nous les jeunes le saurons grâce à ces réseaux. Il y a aussi les tendances, par exemple sur TikTok, s’il y a une danse à la mode tout le monde la reproduira ou autre. Mais nous entendons également les discussions des parents et ce que racontent nos amis.

Pourquoi n’y sommes-nous plus intéressés ?

Au final nous pouvons constater que les élections ou les partis politiques ne nous intéressent pas spécialement, mais plutôt les choses qui nous touchent et qui pourraient agir sur notre futur, comme le réchauffement climatique. Car c’est quelque chose qui nous parle et nous pouvons réagir en faisant toutes sortes de manifestations ou simplement ramasser les papiers qui traînent par terre, nous nous sentons plus touchés par ça que par l’élection d’une personne.

Alors, si vous voulez nous faire lire le journal ou regarder les nouvelles, montrez-nous quelque chose sur les tendances actuelles.