Canton – bâtiments : Des aides pour améliorer l’efficacité énergétique

A travers son Programme bâtiments 2023, le canton de Vaud propose diverses aides financières aux propriétaires qui envisagent d’améliorer l’efficacité énergétique de leur logement. Petit tour d’horizon.

En Suisse, à l’heure actuelle, 41% des bâtiments sont chauffés au mazout et 18% au gaz – des sources d’énergie désormais considérées comme non souhaitables, d’une part parce qu’elles sont d’origine fossile et d’autre part parce qu’elles doivent être importées. Et quelque 8% des logements encore sont pourvus de chauffages électriques à résistance – des installations qui, si elles étaient souvent encouragées par les autorités voici cinquante ans, sont aujourd’hui jugées trop gourmandes.

Par ailleurs, sur les quelque 1,7 million de bâtiments constituant le parc de logements helvétique, on estime que plus de la moitié sont mal ou insuffisamment isolés, ce qui génère des déperditions de chaleur importantes.

Points forts

Les subventions accordées par les cantons visent essentiellement à modifier la situation sur ces deux plans, et Vaud ne fait pas exception à la règle. Que vous envisagiez de toute façon une rénovation globale de votre bâtiment ou que vous souhaitiez plus spécifiquement améliorer son efficacité énergétique pour diminuer vos charges, il vaut la peine de vous renseigner sur les aides possibles: les subventions peuvent atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de francs.

En résumé, les projets suivants notamment peuvent donner lieu à des subventions dans le cadre du Programme bâtiments 2023:

– les travaux d’isolation des façades, du toit, des murs;

– le remplacement d’un chauffage à mazout, à gaz ou électrique par un chauffage

à bois, une pompe à chaleur, ou le raccordement à un chauffage à distance;

– l’installation de panneaux photothermiques;

– une rénovation complète avec certificat Minergie ou CECB.

A noter que les remplacements de fenêtres, tout comme la pose d’isolation entre parties chauffées et non chauffées d’un bâtiment, ne peuvent donner lieu à des subventions que lorsqu’ils sont effectués dans le cas de rénovations globales.

Déposez votre demande sans tarder, car les aides sont limitées au budget 2023: premiers inscrits, premiers servis. En revanche, il faudra attendre la décision d’octroi avant de procéder à tout achat ou de démarrer le chantier.

www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions-programme-batiments

L’isolation des murs et du toit permettent d’importantes économies. Mais ce sont des travaux lourds (Photo Yves Mouquin)

Le chauffage, un élément central

de la consommation énergétique

Combien d’énergie consomme chaque habitant de notre pays? Il est difficile de le définir précisément, ne serait-ce que parce que les frontières entre ce qui tient de la consommation privée, professionnelle ou publique ne sont pas étanches. Mais aussi parce que certaines statistiques tiennent compte du coût inclus dans les marchandises importées ou exportées, d’autres non, ou encore ventilent les données différemment.

Reste que même si les méthodes et classifications ne sont pas identiques, on arrive grosso modo à la proportion suivante: 2/3 de l’énergie utilisée en Suisse sont consommés par l’économie, 1/3 par les ménages.

La part des ménages, à son tour, se subdivise entre l’énergie consommée pour se déplacer et celle qui est utilisée dans le logement – pour faire fonctionner ordinateurs, TV, électroménager, etc., mais surtout pour se chauffer et chauffer l’eau sanitaire. Au final, ce chauffage représente quelque 20% de toute l’énergie consommée en Suisse. C’est donc un gros poste, et les mesures qui visent soit à améliorer l’efficacité énergétique des systèmes utilisés, soit à diminuer les besoins (isolation, mais aussi changement des habitudes de confort) ont un impact important autant sur la facture des consommateurs que sur les quantités totales d’énergie nécessaires au niveau national.