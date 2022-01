Votations du 20 mars 2022 : Le corps électoral vaudois choisit ses représentants

Nous arrivons bientôt au terme

de la législature actuelle (2017 – 2022).

Le 3e dimanche de mars, les électeurs et électrices sont appelés à se déterminer pour le renouvellement de leur autorité législative: les démocraties modernes distinguent trois pouvoirs; le législatif, l’exécutif et le judiciaire.Le pouvoir législatif est le premier pouvoir, chargé d’adopter les lois et de contrôler le travail de l’exécutif en lui allouant un budget annuel.

Dans notre canton, l’assemblée en charge du pouvoir législatif s’appelle le Grand Conseil. Ce dernier existe depuis 1803. Depuis la nouvelle Constitution cantonale de 2003, une législature dure cinq ans et elle associe 150 députés-ées élus au système proportionnel (un seul tour), selon la force de chaque parti. Le territoire vaudois est divisé en dix arrondissements correspondant aux districts. Chaque arrondissement dispose d’un nombre de députés proportionnel à sa population. Notre arrondissement/district Jura-Nord vaudois a droit à 17 représentants. 2 pour le sous-arrondissement de la Vallée et 15 pour Yverdon (regroupant les anciens districts d’Yverdon, Orbe et Grandson). Notre «région» a donc droit à 15 députés-ées. L’ancien district d’Orbe est représenté actuellement par quatre élus, Cendrine Cachemaille (PS) et Julien Cuérel (UDC) de Baulmes, Olivier Petermann (PLR) de Lignerolle et Patrick Simonin (PLR) de Rances. Votre journal suit également le parcours politique de Sabine Glauser (Verts) de Champvent, zone de couverture de L’Omnibus.

Pour l’élection du 20 mars, les électeurs-trices de notre sous-arrondissement disposeront donc de 15 sièges à repourvoir.

Le délai de dépôt des listes est fixé au 24 janvier. L’Omnibus présentera en février les candidats de son bassin d’activité. Parallèlement à l’élection au Grand Conseil se déroulera l’élection au Conseil d’Etat pour le pouvoir exécutif. Sept sièges sont à repourvoir, selon le système majoritaire à deux tours, le second ayant lieu le 10 avril. Parmi les candidats de la région au Conseil d’Etat, on mentionnera la sortante Cesla Amarelle (PS) et Vassilis Venizelos (Verts), tous deux habitants d’Yverdon-les-Bains.

Dessin de presse de Mix et Remix (institutions politiques vaudoises, p. 49 – Editions LEP)