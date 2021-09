Visite de la centrale hydroélectrique de La Dernier

ÉNERGIE – Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est située à gauche du parking visiteur des Grottes de Vallorbe.

C’est une vieille dame de bientôt 120 ans, née en 1903 et modernisée à deux reprises, en 1947 et en 1987. Il s’agit d’une centrale hydroélectrique, mais son rôle principal est avant tout de réguler les eaux des lacs de Joux et Brenet. Du reste si les Combiers n’apprécieraient guère qu’on leur «vole» leur eau en période de sécheresse, pour fabriquer de l’électricité à «ceux de la plaine», ils doivent apprécier qu’on puisse les protéger des inondations depuis la dite plaine. Il faut croire que ça fonctionne, car l’auteur de ces lignes n’a pas de souvenir d’inondations à la Vallée.

Une centrale à double usage; protéger la Vallée des inondations et fabriquer de l’électricité

C’est en 1901 qu’est créée la «Compagnie vaudoise des forces motrices de Joux et de l’Orbe». Elle s’est donnée comme mission de construire une centrale hydroélectrique à double usage, dont le principal sera d’abord de lutter contre les inondations fréquentes de la Vallée et ensuite de profiter d’une hauteur de chute de 240 m pour en faire de l’électricité. Il aura fallu encore creuser 2,4 km de tunnels pour sortir les eaux du Lac Brenet et les acheminer au «Crêt des Alouettes», sous la Dent de Vaulion, départ des conduites forcées. Et comme ces dernières ne suffisent pas, on peut encore contempler, le long de la descente, deux autres tubes parallèles (dites conduites de décharge, encore d’origine, construites en acier riveté) qui peuvent contribuer au délestage rapide en cas de nécessité.

Le «facteur de charge», c’est-à-dire le taux d’utilisation annuel est assez faible, de l’ordre de 15% actuellement, faute d’eau suffisante. La centrale tourne surtout au printemps. En ce moment elle est à l’arrêt.

Si vous êtes curieux, passionné ou aimez simplement ces belles installations, saisissez l’occasion. Romande-énergie organise des visites gratuites régulières, conduites par un guide, André Pasche, qui saura vous enthousiasmer par son amabilité, ses connaissances encyclopédiques et ses nombreuses anecdotes.

Pour vous inscrire: info.visite@romande-energie.ch