Vin chaud de Noël

Jeudi 23 décembre à 18 heures, la Municipalité de Vaulion était présente pour offrir le vin chaud traditionnel. Une cinquantaine d’habitants a répondu à l’invitation de la Municipalité et s’est rassemblée devant l’Hôtel de Ville pour passer un moment convivial en cette fin d’année tourmentée.

Ce dernier rendez-vous avant les fêtes est une des coutumes du village. Les diverses manifestations de Noël et Nouvel An ayant dû être annulées pour raisons sanitaires, il était agréable de se voir encore une fois avant de passer le témoin à l’an 2022. À l’année prochaine !

