Vers une harmonisation des salaires

Si de nombreux sujets ont été abordés lors de la séance du Conseil communal urbigène du 19 juin, l’un des principaux a été la question de la rémunération des employés de la commune.

Alain Salamin, fondateur et directeur d’une société spécialisée en ressources humaines, avait été mandaté pour analyser l’équité salariale au sein de l’administration communale d’Orbe, notamment en ce qui concerne les pourcentages d’annuités et les chances d’évolution salariale. Son diagnostic de la structure actuelle: beaucoup se trouvent dans le sommet des classes et beaucoup moins dans le bas; il y a clairement un déséquilibre dans la répartition des salaires, le but étant de viser quelque chose de plus harmonieux. La classe 1 dispose ainsi de 2,4% d’annuités alors que la classe 6 touche 6%; on observe des différences trop conséquentes d’évolution de salaire entre les classes 1 et 6, différence pouvant aller du simple au double, ce qui n’est pas acceptable dans le domaine public: dans une structure contemporaine, on devrait avoir le même pourcentage d’augmentation dans les diverses classes salariales, augmentation évidemment dépendante de la situation financière de la commune.

Pour Orbe, le projet d’amélioration implique d’utiliser des critères d’évaluation pour chaque fonction – pénibilité physique, responsabilité, charge mentale, etc.- afin de mieux pouvoir déterminer la classe salariale ainsi que le pourcentage d’annuité aux ayants-droits. Mais, conclut Alain Salamin, «c’est la municipalité qui a la liberté de décider, il n’y a pas de règle juridique qui peut le faire». Si l’analyse pour une distribution équitable des salaires est validée par la municipalité, elle prendra effet en 2027.

Chiens sans liberté

La municipalité a dû serrer la vis aux propriétaires de chiens par le biais d’une mesure stricte : l’obligation de tenir les chiens en laisse sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans les parcs publics. Cette décision est basée sur le fait que malgré plusieurs avertissements, certains détenteurs de chiens ne respectent pas le ramassage de crottes. Or, a rappelé Corinne Magalhaes Correia Meylan, les chiens doivent pouvoir se dépenser et avoir des interactions avec d’autres chiens. Dans son interpellation, elle propose une réflexion sur le vivre-ensemble, la création d’un parc à chiens sécurisé, clos, où les chiens pourraient évoluer librement, l’identification de zones de liberté sur le territoire communal, même partiellement ou à horaires définis (par exemple tôt le matin ou en soirée), comme cela se pratique dans de nombreuses autres communes. La réponse de la municipalité, visiblement agacée, a été la suivante: «nous devions faire une petite piqûre de rappel pour les détenteurs de chiens qui ne respectent pas les règles». Le sujet sera reporté à l’ordre du jour du prochain Conseil.

Six conseiller.es ont été notés absents pour des motifs valables à cette séance durant laquelle la présidente du Conseil communal, Adeline Lachat, a passé le témoin au vice-président Patrick Jaquenoud. Notons encore la nomination d’un nouveau secrétaire communal en la personne de Nicolas Servageon, qui remplacera Xavier Duquaine à partir du 1er janvier 2026. Voir communiqué en page 9, dans le journal en ligne (pour les abonnés)