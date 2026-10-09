Urgence: soutenez L’Omnibus !

Ce journal que vous parcourez actuellement est une édition tous ménages gratuite, distribuée exceptionnellement à chaque foyer de la région dix fois par an. C’est notre manière de venir à votre rencontre. Si vous souhaitez recevoir L’Omnibus chaque semaine, vous pouvez vous y abonner. Nous remercions ceux qui l’ont déjà fait et nous sont fidèles. Aujourd’hui, pourtant, sur les 17 000 ménages de la région, seuls 1 900 sont abonnés. C’est trop peu pour garantir l’avenir du journal.

Entre l’érosion naturelle du lectorat, les désabonnements et une concurrence extérieure qui ne remplacera pas L’Omnibus, l’équation est simple: sans un renforcement immédiat du soutien, votre journal local risque de disparaître. Sans subventions, nous ne tenons debout que grâce aux abonnements et à la publicité. Le jour où L’Omnibus s’arrêtera, il sera trop tard pour exprimer des regrets. C’est maintenant qu’il faut agir.

38 numéros par an pour faire vivre notre région

S’abonner à L’Omnibus, ce n’est pas seulement faire une bonne action: c’est s’offrir, chaque semaine, un regard unique sur son lieu de vie. Les dix éditions tous ménages que vous recevez gratuitement ne sont qu’un aperçu de L’Omnibus. Le vrai rendez-vous avec votre région, ce sont les 38 numéros réservés à nos abonnés, livrés eux aussi directement dans votre boîte aux lettres. Trente-huit éditions pour suivre la politique locale, comprendre les enjeux de nos communes et vibrer au rythme de notre tissu associatif. Si L’Omnibus tombe, c’est toute la mémoire et l’actualité brute de notre coin de pays qui s’éteignent.

Soutenir L’Omnibus, ce n’est donc pas seulement sauver un journal: c’est préserver un outil commun, utile aux habitants, aux communes, aux associations, aux commerces et aux entreprises de la région.

Une vitrine pour vos commerces et entreprises

Cet appel s’adresse aussi avec force à notre tissu économique. Commerçants, entrepreneurs, artisans de la région: L’Omnibus est votre vitrine de proximité. Lorsque vous publiez une annonce dans nos pages, vous ne faites pas qu’acheter de l’espace publicitaire: vous investissez directement dans la communauté qui vous fait vivre et vous touchez un lectorat local, fidèle et attentif. Si le journal disparaît, vous perdez un canal précieux pour faire connaître vos produits, vos services et vos événements. Soutenir L’Omnibus par vos publicités, c’est maintenir une économie locale circulaire et dynamique. Ne laissez pas vos budgets publicitaires fuir vers des géants du web ou des titres lointains.

Votre engagement en faveur de la proximité

Tout le monde déplore aujourd’hui la perte de repères, le manque de proximité et le délitement du lien social. Cependant, le tissu local ne survit pas par magie. Nous remercions chaleureusement les 1900 abonnés et les annonceurs fidèles grâce à qui L’Omnibus est toujours là depuis 20 ans . Cet effort ne peut toutefois pas reposer toujours sur les mêmes. Celles et ceux qui tiennent à leur région, qui aiment la voir rayonner et qui veulent une information locale vivante doivent, eux aussi, prendre leur part.Ne commettons pas l’erreur de pleurer demain ce que nous n’aurons pas su défendre aujourd’hui. Pour le prix d’un café par semaine, ou d’un encart publicitaire ciblé, vous maintenez un espace de liberté, de débat et de vie chez vous. Ne restez pas spectateurs: abonnez-vous, parlez de nous, passez vos annonces. Prouvons ensemble que notre identité locale a encore un avenir.