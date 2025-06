Urbanisme : Un projet ambitieux pour le nord de la ville

Le plan d’affectation du Signal a été présenté à la population urbigène lundi soir. Ce secteur nord de la ville avait été identifié comme idéal pour répondre aux besoins de loisirs et de tourisme.

Démarré en 2017, le projet de plan d’affectation (PA) a défini tout le secteur du Signal, c’est-à-dire le quartier de la piscine, à Orbe, comme zone de tourisme et de loisirs. Après quelques va-et-vient avec les services du Canton, le PA est enfin finalisé. Consultable en ligne dès ce 6 juin sur le site de la commune, il a été présenté lundi à la population urbigène, présentation dirigée par Denis Tschannen, municipal, Jonathan Remund, chef de service, et le bureau GEA.

Le sous-sol ne peut pas être utilisé car ce site était une ancienne décharge (zone du parking de la piscine) et la dépollution reviendrait trop cher. Les principaux changements seront l’accès au camping, qui se fera depuis le giratoire de la route de Valeyres, la modernisation et l’agrandissement du camping, le développement d’une offre de parahôtellerie en plein air et le remplacement des actuels bâtiments de la piscine par un seul bâtiment sur trois étages situé sur l’ouest de zone; la piscine elle-même ne sera pas agrandie.

Tout au nord-ouest, deux nouveaux terrains de foot sont planifiés pour le MJOR, le Mouvement junior Orbe et région. Le site de la Bourdonnette sera déplacé juste à côté.

Les terrains de tennis ne bougeront pas mais seront modifiés pour en rajouter un, et le terrain de padel sera adapté.

Des accès en mobilité douce vont être développés, et un parc de jeu et de rencontre installé au début de la route du Signal. Le parking de la piscine sera déplacé à l’entrée ouest du site au bord de la route de Valeyes.

Une séance de questions a suivi la présentation; une habitante de la route du Signal s’est déclarée satisfaite que les demandes des riverains aient été prises en compte.

A noter enfin qu’un plan d’affectation n’est qu’une déclaration d’intention: les projets plus précis seront ensuite développés et mis à l’enquête.