Une race à viande : Ah les belles blondes

Ils sont une quinzaine d’éleveurs en Suisse à s’être spécialisés dans l’élevage de la Blonde d’Aquitaine, une vache de grand gabarit réputée pour le rendement de sa masse musculaire, une viande très fine et de très grande qualité.

Cela fait dix ans que Nicolas Maire est tombé en admiration pour cette race à la robe de couleur douce, imposante d’aspect, mais sans lourdeur apparente.

Boucher de formation, mais aujourd’hui également agriculteur-éleveur, il est l’un des derniers fermiers à Orbe; il exploite, en compagnie de son épouse Séverine, la ferme située à la rue des Granges-Saint-Germain 2, ainsi qu’un domaine familial à Vuarrens, son lieu de résidence.

Privilégier le «tout local»

A la tête d’un troupeau d’environ 70 bovins, il a pris l’option du circuit court en toutes circonstances. Son bétail est totalement affouragé grâce aux produits de ses terres, sans complément acheté. Il pâture à la belle saison entre Orbe, Chavornay et Vuarrens et les vaches sont en partie estivées de juin à octobre à Grange-Neuve et au Chalottet. L’abattage des animaux se fait aux abattoirs d’Orbe, ils sont alors transportés à Vuarrens dans son laboratoire. Ils y reposent ainsi 4 semaines en chambre froide. Nicolas pratique la vente directe, la marchandise est désossée, parée, conditionnée par ses soins.

Elle se vend en lot de 20 kg, il commercialise également ses propres agneaux qui se vendent par demi.

On trouve tous les renseignements sur son site http://maire-vente-directe.ch