Une nouvelle pièce du puzzle

Le nouveau bâtiment scolaire du Verneret a été inauguré à Chavornay la semaine passée. Le projet s’inscrit dans l’agrandissement progressif du site scolaire, destiné à accompagner l’évolution des besoins de l’établissement et de ses élèves.

«It’s a new dawn. It’s a new day. It’s a new life for me.» [C’est une nouvelle aube. C’est un nouveau jour. C’est une nouvelle vie pour moi.] Les paroles de la chanson Feeling Good, interprétée par Sandro Rodriguez, élève de l’EPSCE (Établissement primaire et secondaire Chavornay et environs), ont ouvert la cérémonie d’inauguration. Elles donnaient le ton d’un moment placé sous le signe du renouveau pour les écoliers de Chavornay.

Un chantier pour les élèves

Après l’interprétation de Sandro Rodriguez, Yves Leuenberger, conseiller municipal responsable des écoles, est revenu sur le déroulement des travaux. L’avant-projet a vu le jour il y a un peu moins de deux ans, en décembre 2024. Plusieurs points ont suscité des discussions, notamment l’aquarium, une salle entièrement vitrée, ainsi que la circulation des élèves. Ces réflexions visaient à mieux répondre aux besoins des écoliers. Laurence Marchand, syndique de Chavornay, a ensuite évoqué le plaisir des jeunes face à la nouvelle cour de récréation. Les trois principales entreprises impliquées, Atekton, Beauverd et Thibaud Zingg, ont présenté leur rôle dans le projet. Chacune a dû composer avec des difficultés particulières. Atekton, chargée de la réalisation et de la direction des travaux, a notamment souligné l’importance de l’anticipation et de la coordination sur un chantier mené en présence d’élèves. Des visites ont aussi été organisées pour une trentaine d’entre eux lors d’étapes-clés, afin de leur faire découvrir les métiers de la construction.

Yves Leuenberger, Raphaël Gerber, Laurence Marchand et Marie-Laure Bovard coupant le ruban. (Photos Adriana Troilo)

L’importance du lieu

Marie-Laure Bovard, directrice de l’EPSCE et ancienne élève de Chavornay, a insisté sur l’importance de l’école dans un parcours de vie. Ayant vu le site s’agrandir au fil des années, elle a rappelé qu’«un bâtiment scolaire n’est pas seulement un ensemble de classes, c’est un lieu d’apprentissage» et que «l’école est un lieu où l’on prépare l’avenir». Raphaël Gerber, directeur général adjoint de la DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée), a lui aussi souligné l’importance d’un enseignement de qualité.

La cérémonie s’est achevée par le coupage du ruban et la visite du bâtiment. Cette inauguration marque l’aboutissement du projet et ouvre une nouvelle étape pour l’école de Chavornay.