Une mise en perspective tout en vidéo

L’association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) tenait la semaine dernière son assemblée générale à Suchy. L’occasion de revenir sur une année 2024 riche en projets soutenus et sur la refonte de la promotion touristique.

Jeudi 16 mai, la grande salle de Suchy accueillait l’assemblée générale de l’ADNV, l’association pour le développement du Nord vaudois. L’association déploie ses activités sur trois axes principaux: économique, touristique et professionnel. Pour l’occasion, elle avait opté pour une présentation de son catalogue d’activités, de son bilan 2024 et de ses modes de communication sous forme de vidéos. Plus dynamique que de longs discours, et non sans humour !

L’année 2024 a été l’occasion pour l’ADNV d’accompagner dix-sept projets sous forme d’aide pratique et financière. Des projets qui touchent tant au domaine économique que touristique. Entre autres exemples, l’aide à l’organisation de la course Spartan à Sainte-Croix, l’aide à la création du master-plan Balcon du Jura, qui vise au développement touristique quatre saisons de la région, le guidage routier dans les communes de Bullet, Grandson, Molondin et Orbe. L’année 2024 a aussi vu 59 nouvelles demandes d’adhésion, ce qui porte aujourd’hui le nombre d’adhérents à 405 membres.

Tourisme repensé

Au plan touristique, l’association a revu ses modes de communication. Les offices de tourisme régionaux ont été fermés: la communication numérique au travers des réseaux sociaux répond mieux aux attentes actuelles des touristes. Nadine Mettraux nous a confié que la diminution de production de documents papier en grandes quantités a permis des économies; les publications sont désormais ciblées pour répondre à des attentes précises, à l’instar des dernières – Le Nord vaudois à vélo & VTT, Le Nord vaudois illustré et Le Nord vaudois, votre prochaine aventure. Tirées à un nombre d’exemplaires plus limité que les précédentes, elles peuvent plus rapidement être mises à jour.

Des campagnes de promotion auront lien à Colmar et dans des salons touristiques en Europe. Deux campagnes sont également prévues en Suisse alémanique. Des actions rendues possibles par une situation financière en amélioration.

Jeudi dernier, l’assemblée a unanimement approuvé les comptes et la gestion tels que présentés par la direction de l’ADNV.