Une législature qui mise sur l’eau

L’assainissement et la modernisation du réseau d’eau figurent au cœur des travaux prévus ces prochaines années à Vallorbe. Ces dossiers ont marqué la deuxième séance de la législature 2026-2031, qui s’est déroulée dans le plus grand calme sous la présidence de Christophe Hinvi.

Les sept rapports de commissions soumis au Conseil communal de Vallorbe ont été adoptés à l’unanimité, sans intervention lors de leur examen.

Outre les dossiers liés à l’eau, le Conseil a adopté à l’unanimité trois autorisations générales accordées à la Municipalité. Elles concernent les acquisitions et aliénations immobilières ainsi que les participations dans des sociétés, l’engagement de dépenses imprévisibles hors budget et l’autorisation de plaider pour la législature 2026-2031. Le Conseil a aussi accepté un crédit de 36 225 francs pour aménager un nouveau passage piéton à la rue des Eterpaz, à proximité du chemin de la STEP. Enfin, le Conseil a adopté l’arrêté d’imposition pour les années 2027 à 2031, qui reconduit les dispositions actuelles. Le coefficient d’imposition communal reste ainsi fixé à 70% de l’impôt cantonal de base.

Une histoire d’eau

Le programme de législature annonce qu’un «effort majeur sera porté sur l’assainissement du réseau d’eau potable». Dans le préavis municipal relatif à la construction d’un nouveau réservoir, cette priorité s’accompagne d’un rappel: «L’eau est un bien précieux que nous devons choyer». Elle s’inscrit dans un contexte de préoccupations climatiques et démographiques.

Plusieurs des travaux annoncés dans les préavis municipaux et les rapports de commissions concernent le réseau d’eau, dont de nombreuses installations vieillissantes ne sont plus conformes. Le Conseil a adopté un crédit de 120 500 francs pour la mise en conformité du réservoir d’eau potable de Bataillard, dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des équipements existants. Un autre projet prévoit la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit Grange-Neuve, pour un investissement estimé à presque six millions de francs, afin de pérenniser la distribution d’eau dans la commune.

Le Conseil a également adopté un crédit de 349 800 francs pour installer une nouvelle conduite d’eau potable et une borne hydrante. Cette extension du réseau, longue de quelque 400 mètres, assurera la défense incendie de la déchetterie, du hangar à copeaux et du futur refuge forestier du Signal. Elle remplacera le projet initial de citerne et répondra aux besoins des trois infrastructures.