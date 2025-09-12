Une heure d’ouverture en plus pour les commerces ?

Rémunération des municipaux, des conseillers et des employés communaux, crédits divers et questions de sécurité : le menu de rentrée du Conseil communal d’Orbe était copieux, ce 4 septembre. Mais c’est la prolongation de l’ouverture des commerces qui a focalisé l’attention.

La municipalité avait proposé une révision du règlement concernant les périodes d’ouverture et de fermeture des magasins, pour donner la possibilité aux commerces urbigènes d’ouvrir une heure de plus les samedis et les jours précédant les jours fériés. Cette modification visait entre autres à une harmonisation avec les pratiques existant dans les communes avoisinantes et au soutien des commerces locaux.

En ouverture de séance, le 4 septembre dernier, une longue lettre de protestation du syndicat UNIA a été portée à la connaissance du Conseil. Par ailleurs, si le préavis était soutenu par une majorité de la commission, un rapport minoritaire a été déposé, qui appuyait son argumentaire sur la dégradation des conditions de travail des employés.

Après une bonne heure de débat, c’est finalement la proposition municipale qui a eu le dessus. Aussitôt le verdict connu, le parti socialiste et les Verts ont annoncé leur intention de recourir à un référendum; Agnès Pache, signataire du rapport minoritaire, se montre confiante à l’idée de récolter les signatures de 15% du corps électoral urbigène.

Causons salaires…

Si la municipalité avait jugé utile de proposer une augmentation de 6% des diverses rétributions relatives aux tâches des conseillers, ceux-ci ont joué les modestes en refusant cette manne. Seul le secrétaire du Conseil, dont la masse de travail est conséquente, s’est vu accorder la proposition municipale.

Du côté de la rétribution des municipaux, c’est aussi le statu quo; cependant, dès 2027, elle se verra indexée à l’indice des prix à la consommation. Du côté du personnel communal enfin, la révision de l’échelle des traitements le concernant demande un investissement de 70 000 francs, lequel a été accordé par le Conseil.

Une séance taille XL

Avec 17 points à l’ordre du jour, Patrick Jaquenoud a eu du pain sur la planche pour sa première séance en qualité de président du Conseil ! L’assemblée a, entre autres, adopté un préavis municipal qui, plutôt que de recourir à la surveillance vidéo, privilégie le recours à la gendarmerie, et octroyé un crédit de 750 000 francs pour valoriser les rejets thermiques de la STEP. La municipalité s’est par ailleurs vu confier un postulat qui demande une signalisation cycliste cohérente et sécurisée pour le quartier Gruvatiez – route des Granges-Saint-Martin.