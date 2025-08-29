Manifestation : Une fête pour bien « redémarrer » l’organisation familiale

Ambiance kermesse, samedi 23 août, sur l’esplanade du château d’Orbe, avec la fête des familles organisée par le parti socialiste Orbe et environs. Une manifestation multigénérationnelle, simple et conviviale, dans le prolongement de la pause estivale, pour créer du lien et de la solidarité.

Fort du succès de la première édition, qui avait réuni une centaine de personnes, le comité d’organisation a repris la recette. Musique, magie, maquillage, escape game, les participants ont pris du bon temps après une semaine de rentrée trépidante. « C’est l’endroit parfait !» déclare Agnès Pache, coorganisatrice de l’événement. « On installe les tables face à la place de jeux. Ainsi les parents peuvent pleinement profiter du moment tout en gardant un œil sur leurs enfants ». La date n’a pas été choisie au hasard, car août est synonyme du « redémarrage de la machine » de l’organisation familiale et pour huiler la mécanique, on a parfois besoin de coups de pouce, d’idées et de conseils. Agnès Pache précise : « autour d’un pique-nique, les parents s’échangent les bons plans pour les activités des enfants et identifient d’autres parents avec qui ils pourront faire des échanges de services. Au début de la nouvelle année scolaire, c’est là que les familles ont besoin de créer des liens solidaires ».

Magie avec Abel et son public de fans curieux de percer les mystères des tours de cartes. (Photos Corinne Authouart) La délégation du club d’échecs et de go, à gauche au premier plan Jean-Paul Vert et derrière lui François Bierlaire. (Photos Corinne Authouart)

Associations de la partie

La ludothèque et le club d’échecs & de go ont fait profiter adultes et enfants de leur matériel de jeu respectif. « C’est le gros boom des échecs », explique la délégation du club, « tout le monde s’y intéresse, même les jeunes ». Un partenariat gagnant-gagnant pour ces associations qui voient ici l’occasion de recruter de nouveaux adhérents et bénévoles.

Une centaine de participants de toutes générations et un pique-nique à la bonne franquette. (Photos Corinne Authouart) Delphine Lemay, membre bénévole de l’association de la ludothèque d’Orbe (Photos Corinne Authouart)

En toile de fond, la volonté du parti socialiste Orbe et environs (PSO) d’être dans la proximité avec les familles. Rachel Fasel, coprésidente de la section, décrit ce lien : « On est là pour écouter ce qui va bien ou pas bien et relayer au politique. C’est notre rôle. C’est d’être près des gens ». Elle se réjouit de la formule gagnante, à la bonne franquette : « Ici, pas besoin de sortir son porte-monnaie. C’est simple et bon enfant ». L’objectif semble atteint avec cette année encore une centaine de personnes présentes et un public d’enfants ravis, comme le décrit la jeune Anaïs : « Dans cette soirée, on ne peut pas s’ennuyer ! ».

« rendez-vous le 13 septembre sur l’esplanade du château pour la fête des 40 ans de la ludothèque !».