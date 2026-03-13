Un Tour autour de la cité

Le 1er mai prochain, Orbe accueillera une étape du Tour de Romandie. Il y aura de l’ambiance, des animations… et inévitablement des bouchons autour de cette course cycliste.

Une vingtaine de personnes avaient pris part à la séance organisée pour les commerçants (au sens large), le 3 mars dernier aux Ducats, par le comité d’organisation de l’étape «Orbe» du Tour de Romandie. Une étape en boucles qui traversera Orbe le 1er mai et se terminera aux Ducats, justement, avec l’ambiance d’une course cycliste de haut niveau (Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Lenny Martinez sont annoncés), mais aussi les désagréments que l’on peut imaginer pour la circulation entre Orbe et Chavornay ce vendredi-là, particulièrement l’après-midi ! Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Si la plupart ont pris connaissance de la situation avec philosophie, il est des cas (cabinet de médecine, entreprise de dépannage avec gros véhicules, notamment) nécessitant des aménagements; le comité d’organisation en a pris note au cours des échanges.

«L’accueil d’une étape du Tour de Romandie est un événement majeur pour notre région. Le Tour ne s’était plus arrêté à Orbe depuis l’an 2000; son retour aujourd’hui constitue un moment exceptionnel avec la présence des meilleures équipes cyclistes du monde. Cela offre une visibilité exceptionnelle à notre région et démontre aussi notre capacité à organiser des manifestations d’envergure, grâce à l’engagement de la commune, de nos partenaires et bénévoles», a souligné Lionel Favre, président d’organisation de l’étape d’Orbe. «Le TDR, c’est une fois par génération. Une belle aventure!», renchérit Valérie Beauverd, responsable des relations presse.