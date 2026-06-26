Un signal clair pour le dernier Conseil de la législature

Pour la dernière séance de la législature, trois préavis et plusieurs rapports étaient à l’ordre du jour. Le plan d’affectation du lieu-dit «Sur le Signal» a largement dominé les débats.

Trois préavis

Le préavis d’imposition, qui maintient le taux à 75,5, et celui sur la réfection du chemin de l’Etraz ont suscité peu de commentaires. Le dossier principal concerne le Puisoir: rénovation du bâtiment de tête et de la cantine, création de vestiaires de football et aménagements extérieurs. La Municipalité demande 685 000 francs pour financer les études. Le Conseil se prononcera en septembre; en cas d’accord, un crédit de construction suivra fin 2027. L’investissement s’annonce important, mais nécessaire vu l’état de la cantine.

Trois rapports

L’octroi d’un crédit pour le renouvellement du matériel de projection du cinéma Urba a été accepté sans débat.

Le rapport de la commission de gestion n’a rien révélé d’exceptionnel, malgré sept observations et quatre vœux. Il relève toutefois l’ampleur des déprédations, estimées à quelque 200 000 francs pour la collectivité. La commission propose donc que la Municipalité légifère sur l’utilisation de la vidéosurveillance, à quoi elle a répondu que c’était en cours.

Les comptes 2025 se soldent par un excédent de plus de 1,25 million de francs, alors qu’une perte de plus de 2 millions était prévue. Cette amélioration tient à la nouvelle péréquation intercommunale.

Un débat

Le rapport sur le plan d’affectation «Sur le Signal», où se trouvent notamment le camping et la piscine, a suscité un vif débat. La révision vise à régulariser une zone encore largement verte tout en permettant le développement d’infrastructures de tourisme et de loisirs. Les principales demandes émanent du TCS, qui souhaite agrandir le camping, ainsi que du Tennis et du MJOR, en quête de terrains supplémentaires. Si le vote portait uniquement sur le changement d’affectation, la Municipalité avait présenté un projet comprenant l’extension du camping, des zones sportives et un possible emplacement de padel.

Le padel, jugé bruyant, a cristallisé les discussions. La commission a proposé de supprimer ce terme du règlement et a aussi abordé l’attribution de parcelles sportives, l’agrandissement du camping, le déplacement du refuge de la Bourdonette et l’absence d’extension de la piscine. La Municipalité a rappelé que le vote portait sur le plan d’affectation, non sur chaque infrastructure. Un amendement du municipal Denis Tschannen a finalement écarté le padel en supprimant toute précision sur les infrastructures sportives et en excluant explicitement cette pratique. Les conclusions amendées ont été acceptées par 36 voix sur 60.