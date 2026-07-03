Un seul préavis révélant un profond désaccord

Le dernier Conseil communal de Ballaigues s’est tenu le 22 juin avec à l’ordre du jour les usuels rapports de gestion et des comptes, ainsi qu’un préavis qui suscita un vif débat avant d’être rejeté.

Christine Jaccard, présidente du Conseil a donné lecture de la lettre du conseiller communal François Leresche concernant le projet éolien «Bel Coster». Ce courrier dénonce un conflit d’intérêts et du «déni démocratique», puisque les opposants estiment ne pas avoir été entendus. L’auteur demande que la convention soit transmise au Conseil. Le syndic a répondu que le canton recevra les opposants dans le cadre du PAC (plan d’affectation cantonal) et a souligné que la convention ne contient pas d’aspects financiers.

Une discussion animée, voire houleuse, s’est déroulée concernant le préavis demandant un crédit de 546 100 francs pour la rénovation du dépôt de la voirie. La commission, considérant que ce projet comprend trop d’incertitudes, et malgré des réponses des municipaux aux questions posées, a unanimement recommandé de le rejeter. Elle a demandé à la Municipalité de revenir devant le conseil avec un projet plus complet. Le besoin de rénovation du bâtiment n’a pas été mis en cause, ni l’opportunité d’installer des panneaux solaires sur le toit. Certains conseillers communaux ont néanmoins estimé qu’une réflexion plus globale était nécessaire, afin de regrouper autant que possible tous les véhicules et matériaux de la voirie, actuellement dispersés sur plusieurs sites. Pour la Municipalité, cet objectif semble toutefois peu réaliste. Par un vote à bulletin secret, le préavis a finalement été rejeté avec 17 voix contre, 11 voix pour et une abstention.

La commission de gestion a ensuite lu son rapport. Reprenant les vœux des années précédentes, son rapporteur a clarifié le financement de la garderie «Boule de gomme» et les enjeux de la collaboration avec l’AJOVAL. Il a également évoqué quelques pistes pour rendre le site internet de la commune plus «intuitif». Le rapport a été approuvé à l’unanimité.

La commission des finances a ensuite lu son rapport sur les comptes 2025, lesquels se soldent avec un bénéfice de 72 200 francs et une marge d’autofinancement jugée décevante de 537 140 francs. Les comptes furent cependant considérés sains et ont été acceptés à l’unanimité.

Thomas Maillefer a vivement remercié Gilbert Poncet qui quitte la Municipalité après 32 ans au service de la commune. Pour sa dernière séance, le municipal a poussé son «dernier coup de gueule», critiquant canton et confédération pour leurs multiples contraintes souvent inutiles. S’en sont suivis des applaudissement nourris.