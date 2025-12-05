Un four à pain rassembleur

La commune de Croy possède un four à pain, allumé chaque semaine: entre le lundi et le mardi, une bonne centaine de kilos de pains divers y sont fabriqués et cuits, pour le bonheur de fidèle clients – dont certains viennent de Morges ou de la Vallée!

Pas moins de cinq personnes s’occupent aujourd’hui du vieux four croysan: Nerea, Madlen, Pénélope, Jonah et Dylan, tous membres de la ferme du Joran à Orbe et tous habitants de Premier, sauf Jonah le Québécois, qui réside à Perroy et qui est un peu l’âme du four de Croy, de par sa formation de boulanger – Nerea, Madlen et Dylan, eux, sont maraîchers de formation, et Pénélope apprentie dans une ferme.

C’est en 2019 que le groupe a pris le relais: Didier Nicolet leur avait alors passé les clés tout en leur transmettant l’art du four banal et son expérience de celui-ci en particulier. Avant lui, Jean-Pierre Bieri aussi y avait travaillé, perpétuant la tradition d’un four construit en 1752.

Le lundi déjà, le groupe se retrouve au four pour les pesées et pour entretenir le levain, ainsi que pour allumer le feu; le bois est fourni par la scierie Dutoit de Chavornay. Le mardi est jour de cuisson – et de vente, entre 16 h 30 et 18 h 30. Le choix est large, et original: pain bis, pain au chanvre, pain chanvre-amande, à l’épeautre, à l’amidonnier, à l’engrain, fougasse… Le multigrain se détache comme un coup de coeur, avec son savant mélange de grains divers. Les farines proviennent de la ferme du Petit Noyer de Suchy et en partie de leur propre production à la ferme du Joran.

