Un chantier participatif et un appel aux dons

CHEMINEMENT– Certains s’en souviendront, en 2015, les forêts baulmérannes avaient été primées du prestigieux prix Binding pour la forêt, en reconnaissance de la «gestion exemplaire des très vieux arbres», dont un «Chêne Président» tricentenaire, haut de plus de 30 m.

Recevoir un tel prix ne pouvait qu’inciter les autorités à faire découvrir et aimer les (vieux) arbres à la population. Mais comment proposer l’accès à la forêt, notamment à des personnes handicapées motrices? Ils sont 6 000 dans notre canton. C’est ainsi qu’est née l’idée généreuse du sentier «Handicap & Nature» concrétisée par la création de l’Association Handicap et Nature Baulmes-Région Nord vaudois.

Réaliser un tel sentier nécessite le respect de certaines conditions, par exemple un dénivelé de moins de 5%, l’absence de seuils, tout en protégeant les sols et les arbres, etc. La commune s’est d’abord rapprochée des utilisateurs potentiels, via le Club des fauteuils roulants du Nord vaudois, ainsi que de la Fondation vaudoise de probation qui, ayant initié un projet équivalent dans le Jorat, a pu proposer savoir-faire et contribution à l’aménagement.

Pour faire encore plus juste, un «testeur», Alain Guex, vérifie régulièrement depuis son fauteuil roulant qu’aucun défaut caché ne vienne gêner le parcours.

Un tel projet ne se fait pas sans finances. La commune de Baulmes apporte son soutien en mettant à disposition le bien-fonds et des ressources en personnel. Le budget total est évalué à Fr. 415 000.– dont Fr. 215 000.– déjà obtenus. L’association est toujours à la recherche de dons pour boucler son budget.

Le chantier participatif a démarré le vendredi 24 septembre, et se poursuivra les 8 et 9 octobre et il totalisera 1200 m. A terme il est prévu la création de postes munis de panneaux descriptifs ainsi que vivre des expériences sensorielles. Un grand abri sera équipé pour recevoir des groupes de personnes à mobilité réduite. Chacun est invité à venir y travailler volontairement, muni de gants et de bonnes chaussures, ou alors de contribuer par un don.

Le point de rendez-vous est situé au sud-est de la clairière du lieu dit «Pipechat» (le petit bois situé également au sud-est de Baulmes). Le projet devrait être achevé à fin 2022, il sera ouvert à tout public.

(Photos Jean-Michel Zellweger)