Trois questions à Aimie, qui réalise des courses parfaites  

A Payerne et à Lausanne, récemment, la jeune athlète de Champvent Aimie Decrausaz a tenu le haut du pavé, ne laissant à ses concurrentes que des miettes et établissant des meilleurs temps que les garçons de son âge.

Le début d’année d’Aimie est en tous points remarquable. En course à pied, elle enchaîne les victoires et établit de nouveaux records dans sa catégorie d’âge. La sportive de 16 ans, étudiante au gymnase Auguste Piccard de Lausanne, est aussi une adepte du triathlon, dont la saison commence ce prochain week-end; mais en attendant de pratiquer les trois disciplines, elle s’est adonnée avec réussite à la course à pied, la branche sportive pour laquelle elle a le plus d’aptitude. A Payerne, le 1er mars dernier, elle a ainsi arrêté un nouveau record suisse féminin en catégories U 20 et U 23 sur la distance de 5 000 m. Le temps qu’elle a réalisé (15’37) n’est qu’à

4 secondes du record suisse «Elites». A Lausanne, sur 4 000 m – épreuve réservée aux moins de 16 ans –, elle a fixé à 12’38 le nouveau record des moins de 16 ans de l’épreuve lausannoise filles et garçons.

L’Omnibus: Aimie, quels sont vos buts pour cette saison?

Aimie Decrausaz: Mon objectif est de me qualifier pour les championnats d’Europe sur 3 000 mètres qui seront organisés en Italie. Je devrai confirmer un temps de 9’44.

Concernant le triathlon, je serai près de Venise le 9 mai pour une Coupe d’Europe avec à la clé 300 mètres de natation, 10 km à vélo et 1 900 mètres de course à pied. Ce sera ma première expérience européenne.

Préférez-vous courir, nager ou pédaler ?

Je n’ai pas envie actuellement de faire un choix entre la course à pied et le triathlon.

Les trois disciplines me conviennent bien. Lorsque je nage, je me concentre sur la technique tout en restant dans le groupe de tête. A vélo, je ne dois pas tomber et être réactive lorsque des échappées se préparent. Pour la course à pied, je tente le plus vite possible de rattraper mon retard sur les premières, en gérant mon allure pour ne pas me «griller».

Vous gérez le stress? Vous reste-t-il un peu de temps pour autre chose que le sport?

Je prépare mon plan de course et démarre sans trop de stress. Généralement, je dors bien la nuit précédant la compétition !

Avec mes études au gymnase et la préparation des tests, plus mes entraînements quotidiens, il me reste peu de temps libre. Je l’occupe en faisant de la cuisine ou en promenant notre chien.