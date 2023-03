Triple saut : Médaille d’or pour Nessa Burkhardt

Agée de 16 ans, la jeune athlète a décroché le titre de championne suisse de triple saut en salle, fin février à Macolin. Rencontre avec une famille plongée dans la marmite du sport.

Au chemin du Marex 26 à Valeyres-sous-Rances, vit une famille passionnée d’athlétisme. La fille, Nessa, vient de se parer de la médaille d’or du triple saut, les 25 et 26 février derniers lors des Championnats suisses jeunesse en salle à Macolin. La maman, Emmanuelle, entraîne les jeunes (U16 et U18, soit les moins de 16 et moins de 18 ans) du club de l’USY à Yverdon avec beaucoup de motivation et de compétences. Elle assure aussi la partie administrative de la société et le coaching. Michel Roulet, président ad interim de l’USY athlétisme, précise qu’avec trois entraîneurs comme Emmanuelle, le club pourrait viser beaucoup plus haut. Lorsqu’on lui demande comment le virus est arrivé, Emmanuelle répond sans hésiter: «J’habitais avec mes parents à Bottens, lesquels tenaient un fitness dans ce village du Gros-de-Vaud; j’ai donc grandi dans le sport et j’ai commencé avec le ski avant de bifurquer vers l’athlétisme. Toutes les disciplines m’intéressaient et l’heptathlon (100 m haies, hauteur, poids, 200 m, longueur, javelot et 800 m) peut-être encore davantage. Mon meilleur résultat a été de glaner en U23 la médaille d’argent du 400 m haies au championnat suisse».

Nessa et Davin

Dans la famille, on peut également parler du cadet Davin, né en 2009, qui obtient également d’excellents résultats. L’année dernière, il a obtenu deux qualifications pour la finale du Visana Sprint et l’UBS Kids Cup; il a même récolté une médaille de bronze à la finale suisse de l’UBS Kids Cup Team en salle, en mars de cette année.

A seize ans, sa sœur Nessa a les idées claires sur son avenir. Elle va terminer sa scolarité en 11e (option économie et droit) à Orbe et commencera ensuite un apprentissage en fiduciaire à Yverdon. «C’est le meilleur plan actuellement pour concilier avenir professionnel et sportif», précisent de concert Nessa et sa maman.

Nessa et sa maman Emmanuelle (Photo Jacques Ravussin)

Les options sportives

«Comme je ne suis pas hyper-rapide et que les lancers ne sont pas ma tasse de thé, mes préférences vont tout naturellement aux sauts. J’aime la hauteur et la longueur (records personnels à 5m24 pour la longueur et 1m58 pour la hauteur) ainsi que les courses de haie». A Macolin, lors des championnats suisses, Nessa a franchi la distance de 11m56 au cinquième essai du triple saut, améliorant son record personnel de 30 centimètres. «J’ai commencé l’athlétisme à la société de gymnastique l’Helvétienne de Valeyres-sous-Rances, avant d’intégrer le club de l’USY, à l’âge de dix ans. Durant les rencontres d’athlétisme de début de saison, j’essaie de m’améliorer pour obtenir les minimas nécessaires aux qualifications pour les championnats vaudois et romand. Je suis entre quatre et cinq entraînements hebdomadaires», décrit celle qui voudrait dès cette année commencer l’heptathlon et se qualifier pour quelques finales suisses. «Dans mes rêves les plus audacieux, je me vois participer à des concours internationaux, mais pour que ce rêve un peu utopiste se réalise, je dois m’entraîner encore et encore…».

Terminons par un inventaire de ses meilleurs résultats récents: en 2021 elle est championne romande du 80 m haies (U16), en 2022 elle obtient le bronze aux championnats suisses en salle au 60 m haies U16 et également le bronze aux championnats suisses en salle U18 au triple saut. Enfin, en 2023, c’est donc l’or, aux championnats suisses U18 en salle au triple saut avec le meilleur résultat suisse jeunesse U20 – U18 – U16.