Transports : Le calendrier de chantier est respecté

Quelque deux cents personnes s’étaient rendues au Casino d’Orbe, mardi de la semaine passée, pour en apprendre plus sur l’avancée des travaux de modernisation de l’Orbe-Chavornay, mais aussi découvrir les futurs horaires.

C’est le 13 décembre 2026 que la future nouvelle grille horaire des CFF entrera en vigueur, et c’est en principe dès cette date qu’une rame RER des CFF reliera Orbe à Renens et retour, à raison d’une liaison par heure. Elle permettra, sans changement à Chavornay, d’accéder au réseau TL et à la nouvelle ligne de tram de la région lausannoise.

En l’état actuel, explique Julien Niquille, responsable du domaine Offre et projets de transport public à la Direction générale des transports et des routes (DGMR) cantonale, il est trop tôt pour avancer d’autres perspectives: l’utilisation déjà intensive de la ligne Yverdon-Lausanne ne laisse en effet que peu de place pour y glisser de nouvelles compositions. Le service de bus entre Orbe et Chavornay restera en vigueur. Ce sera particulièrement le cas pour l’année 2026, puisqu’au 14 décembre prochain, celui qu’on surnommait affectueusement l’Ottawa – Chicago sera mis hors service: la totalité de la desserte se fera dès lors par la route. Pour marquer cette étape, une fête sera organisée ce 13 décembre.

Survoler la boucle

Lancé à Chavornay en mai 2024, le chantier de modernisation de l’OC respecte le calendrier prévu. Les automobilistes qui empruntent la route entre Orbe et Chavornay peuvent du reste constater l’avancement de la pièce maîtresse du projet, l’ouvrage qui permettra au trafic routier d’enjamber la nouvelle boucle ferroviaire qui va relier la ligne au réseau CFF. Du côté d’Orbe, les travaux de rénovation de la gare vont débuter; ils impliqueront dès mi-décembre la fermeture de la place de la gare. Les travaux de transformation des haltes des Granges et de Saint-Eloi sont déjà en cours. Jusqu’à fin octobre 2026, l’ensemble de ces travaux continuera d’engendrer quelques perturbations sur le réseau routier.