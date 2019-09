Stratégie énergétique 2050 : Séminaire de l’ADNV

Une séance d’informations s’est tenue mardi dernier à Baulmes pour faire le point sur le rôle du bois-énergie dans la Stratégie énergétique 2050. Les participants ont aussi appris quels étaient les appuis financiers cantonaux actuels pour les futurs réseaux de chauffage à distance. Ils ont été avertis des enjeux de la modernisation des équipements existants pour répondre aux différentes normes concernant la protection de l’air et l’élimination des cendres de chauffage.

Christine Leu, coordinatrice régionale de l’ADNV, a ouvert les feux et proposé aux 50 participants la visite des installations (modernisées) du chauffage à distance baulméran commentée par Olivier Mettraux et Jaques-Yves Deriaz, municipaux. François Schaller, ingénieur à l’Etat de Vaud, a évoqué la stratégie cantonale pour le bois-énergie et les aides substantielles à obtenir. Pierre-Alain Kreutschy, directeur commercial et développement, a révélé le projet de quartier CAD Santal d’Yverdon-les-Bains alors que Fabian Gagnebin, syndic de Champagne, parlait des défis de la modernisation et de l’agrandissement du projet CAD de sa commune.

Olivier Mettraux (à gauche), municipal baulméran parle de la modernisation du CAD de Baulmes. François Schaller (à droite), ingénieur DIREN de l’Etat de Vaud, a été écouté avec une belle attention. (Photos Jacques Ravussin)

Les nombreuses questions adressées aux différents conférenciers ont prouvé, si besoin était, que l’intérêt pour les énergies renouvelables était bien réel dans le Nord vaudois.