St-Loup, conférence : Assistance robotique pour la chirurgie du genou

L’Association des Amis des Etablissements hospitaliers de Saint-Loup et Orbe ainsi que celle des établissements d’Yverdon et Chambon s’étaient unies pour proposer une conférence sur l’évolution de la chirurgie orthopédique. Au restaurant de Saint-Loup jeudi 8 octobre, trois médecins-chefs en chirurgie orthopédique ainsi que Rosa, le robot, ont tenu en haleine un public très dense puisque plus de 200 personnes s’étaient déplacées.

Une cafétéria pleine à craquer, des chaises à la rescousse, deux écrans: indubitablement le sujet touche. Un car avait été affrété à cet effet depuis Yverdon. Le programme était attractif puisqu’une démonstration robotique sur os synthétiques en direct était annoncée!

Contexte

Le Dr Boris Morattel a rappelé les changements majeurs survenus à l’hôpital de Saint-Loup depuis 2020, alors que l’établissement semblait en sursis. Suite à la centralisation, Saint-Loup est devenu l’hôpital orthopédique de référence du Nord vaudois avec une équipe médico-soignante spécialisée pour une chirurgie de pointe. Là, depuis décembre 2025, deux robots, Rosa et Velys, assistent la majeure partie des opérations. Boris Morattel a souligné que de plus en plus de gens, de par leurs exigences de vie, ont besoin de prothèses alors qu’ils sont encore jeunes. Celles-ci ont actuellement une durée de vie de 20 à 40 ans.

Mais, pourquoi un robot ?

Le Dr Thibaut Royon a présenté avec précision et enthousiasme le rôle du robot dans cette chirurgie prothétique complexe. Chaque genou ayant ses propres particularités: axe avec différents types de déformation, balance ligamentaire, position du fémur et tibia, etc… Il n’existe pas moins de 21 tailles de prothèses, ce qui induit 1197 combinaisons possibles! C’est alors que le robot est une aide précieuse pour comprendre le genou, adapter des coupes sur mesure induisant un minimum de douleurs, de temps et de saignements. Le robot est un outil, un guide semblable au GPS assurant plus de précision, mais c’est bien le chirurgien qui garde la main pour opérer.

Récupération rapide après chirurgie

Le Dr Laurent Mustaki a expliqué que le but de ce programme de RRAC est de permettre au patient de redevenir autonome de manière sûre le plus rapidement possible.

Ainsi le patient va s’investir de plus en plus dans sa rééducation. Des séances de groupe RRAC informatives en amont de l’opération, une rééducation quasi immédiate et un retour à domicile accompagné de l’accès à une plateforme de gestion «mymobility» (conseils pratiques, évaluation de la douleur, exercices vidéo etc…) assurent une récupération rapide.

Le sujet a suscité de nombreuses questions. Entre autres, il a été relevé que l’assistance robotique n’est pas liée au type d’assurance et qu’il est «facile pour le chirurgien classique de s’adapter à cette technique» selon le Dr Morattel. Il a insisté sur le fait que l’opération est toujours la dernière option puisqu’il existe des complications dans 5% des cas de la chirurgie du genou. «Il y des progrès à faire et on va dans ce sens avec le robot», a conclu le Dr Morratel.

Démonstration en direct

Le Dr Morattel, dans un grand bruit de scie et de perceuse, a «opéré» un genou synthétique à la cafétéria devant un public attentif bien que légèrement assourdi ! Deux écrans reflétaient ses gestes que les Drs Mustaki et Royon commentaient dans le détail. Puis, l’assistance a pu s’approcher, observer le robot et tout le matériel chirurgical, ainsi qu’échanger avec les trois spécialistes avant de profiter du très généreux apéritif.