Sport : (Presque) imbattables sur deux roues

Anaïs et Nora, les deux filles de Céline et Gilles Flaction, de Juriens, sont des «mordues» de cyclisme. Rencontre.

Si les deux soeurs Flaction faisaient de la gym avant d’arriver dans le vallon du Nozon, la région s’est avérée propice à la découverte du deux-roues sous toutes ses formes. «Quand on a emménagé à Juriens, fin mai 2020, Anaïs a voulu faire du VTT (vélo tout-terrain)», se souvient Gilles Flaction, le papa, lui-même grand passionné de vélo. «On a trouvé le club de Champvent, qui s’est finalement avéré plutôt loin, et elle a rejoint celui de Vallorbe. J’ai également désiré lui faire découvrir les trois autres disciplines – piste, cyclo-cross et route – (à laquelle elle a énormément croché). C’est pour cela qu’Anaïs rejoint cette année le Vélo-Club d’Orbe, qui a une section route».

Anaïs sur la ligne d’arrivée. (Photos fournies)

Nora, quant à elle, a réalisé d’excellents résultats en 2024. Ainsi, samedi soir dernier, l’association cycliste cantonale vaudoise a procédé à la remise des diplômes de champion.ne.s vaudois.es des six disciplines du vélo. Outre ses deux diplômes en VTT et cyclo-cross, Nora a été l’une des trois athlètes à recevoir un mérite sportif vaudois, en compagnie de la médaillée olympique de BMX Zoé Claessens. L’occasion pour cette famille de partager sa passion.

Nora, championne romande de VTT 2024, a été distinguée par un mérite sportif vaudois samedi passé. (Photos fournies)

L’Omnibus: Il y a différentes disciplines cyclistes. Lesquelles pratiquez-vous ?

Anaïs, 13 ans: Route l’été, cyclo-cross l’hiver. J’ai essayé quatre disciplines, dont la piste (où le vélo n’a ni vitesses ni freins) et le VTT l’an dernier, que j’utilise encore pour les reconnaissances avec ma soeur et pour les balades.

Nora, 10 ans: Le VTT l’été et le cyclo-cross l’hiver, en salle de gym. Les saisons des courses sont complémentaires.

Le vélo, c’est dangereux? Difficile?

Nora: Il y a les insectes, et le vent…

Anaïs: Hum… le gravier fait plus mal que la terre (rires). Il faut quand même avoir de la technique, parce qu’il suffit de devoir traverser une rigole, un «engoloir»… Là il faut être attentif, et arriver à «lever» la roue avant. Sinon, il y a pour l’instant très peu de courses où il y a de la montée, c’est donc moins difficile.

Nora: Pour les débutants, oui, cela peut être dangereux: dans une descente raide, il y a le risque de faire un soleil. Certaines courses sont dures, comme la Jura bike marathon, à Vallorbe, et la Coupe du Chasseron, aux Rasses.

Avez-vous un objectif, un rêve, un ou une idole dans le sport?

Anaïs: Depuis un an et demi, j’ai une amie avec laquelle je m’entends bien et j’aimerais arriver à la battre sur certaines courses. Sinon, il faut progresser dans les montées. De mon côté, je suis le Néerlandais Mathieu van der Poel (ndlr: champion du monde de cyclo-cross pour la 7e fois le week-end dernier), je l’aime trop!

Nora: Je change de catégorie cette année (pour passer chez les U13, les moins de 13 ans; c’est une saison «découverte», précise Gilles), j’aimerais bien battre une amie, Charlotte. Et faire des top 10. Pour moi, c’est Nino Schurter (ndlr: Suisse dix fois champion du monde de cross-country VTT et multiple médaillé olympique), Jolanda Neff (ndlr: Suissesse championne du monde de cross-country VTT et médaillée d’or aux JO 2021), et Morgan Guérin, une connaissance de papa, actif en cyclo-cross U23.

Conseilleriez-vous votre sport à d’autres jeunes? Que leur diriez-vous?

Anaïs: Ce n’est pas du tout dangereux: il faut avoir du physique, de la technique aussi. Oui, il faut essayer ce type d’effort!

Nora: J’aime les bosses, les sauts…

Gilles: Il y a un bon état d’esprit de groupe, les courses, les camps d’entraînement et des liens avec des jeunes de toute la Romandie.

Quel est votre meilleur souvenir? Et le pire?

Anaïs: Les bons souvenirs, c’est quand je gagne des courses, lorsque tout se passe bien, sans pépins mécaniques – chaîne qui saute, crevaison. Je me concentre au départ, je me mets dans ma bulle, je stresse un peu… A Porrentruy, en cyclo-cross, j’ai glissé fortement; j’avais hypermal à la main droite, ça brûlait, c’était noir-bleu. On a mis de la glace, on supposait que j’avais le scaphoïde (ndlr os du poignet) cassé, mais on n’a rien pu voir sur la radio…

Nora: En VTT, à Jura bike en championnat romand, j’ai gagné et suis devenue championne vaudoise et romande; mais le lendemain, la photo finish a montré que c’était Charlotte. Au final, on a eu toutes les deux le titre et les points! (ndlr: le premier résultat a été obtenu sur la base de la puce GPS qui équipe les vélos. Le recours à la photo ayant été tardif, il a été convenu de partager la victoire). Je me souviens aussi qu’en cyclo-cross, à 50 mètres de l’arrivée, une concurrente m’a dépassée… il y avait trop de boue sur mon vélo pour que j’arrive à sprinter!