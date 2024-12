Spectacle : Quand un lapin niche sur le sapin…

Nous avons rencontré Sylvie Gehringer, la maîtresse décolle, dans un café au cœur d’Orbe. Entre éclats de rire et confidences, l’artiste s’est volontiers prêtée au jeu des questions-réponses.

L’Omnibus : Où va atterrir la maîtresse décolle ?

Sylvie Gehringer: Mais faut-il atterrir ? La vie n’est-elle pas un long voyage ?

Comment vous présenter brièvement, s’il est encore nécessaire de vous présenter?

Je suis différente selon que je suis à l’école, en famille ou sur scène. Néanmoins le fond reste identique: j’aime et j’ai besoin du contact avec les gens.

Quelques mots sur votre spectacle Bientôt Noël ?

C’est un spectacle jeune public qui tourne depuis trois ans, mais c’est une première à Orbe ! Ce spectacle se base sur une participation active des enfants, tant sur scène que depuis leur place. Au début, il y aura sur scène un sapin nu, un cadeau et un lapin sur le sapin (il s’est trompé de saison !). A la fin, l’arbre aura été décoré (par les enfants) et le cadeau sera ouvert. Au gré des chansons (ndlr Sylvie au chant et Pietro Nobile à la guitare), les bambins garnissent le sapin d’objets hétéroclites, chantent, dansent et courent. Je m’appuie sur mes 40 ans d’enseignement pour tenir en haleine une ribambelle de petits durant une heure !

Pourquoi ce choix de chansons «jeune public»? Et les moins jeunes, alors ?

Mais le vieux public est resté jeune ! On a tous un côté enfantin. Un spectacle pour enfants doit plaire aux adultes, sinon, c’est loupé !

Le stress, la peur, vous connaissez ?

Il y a une petite tension avant le spectacle, mais je dors très bien ! Je sais où je vais. Je me prépare avec rigueur: même si je connais très bien les chansons, durant les quinze jours précédents, je les répète tous les jours – en écoutant la radio par exemple, afin de ne pas perdre le fil même en étant dérangée.

D’où vous vient ce côté artistique ?

Je peux dire merci à mes parents, qui m’ont toujours emmenée à des spectacles! Ils avaient un gros intérêt pour la culture. J’ai été inscrite tôt au Tanztheater Harmonia de Regula Kohlbrenner, à la quinzaine artistique d’Orbe, je faisais partie du TJO (ndlr théâtre des jeunes d’Orbe, devenu la Tournelle) et j’ai également effectué deux stages à l’école de Dimitri au Tessin.

Jouer à la Tournelle est très significatif pour moi. C’est un lieu rempli de fantômes et de souvenirs.

Théâtre de la Tournelle, Bientôt Noël le 14.12.2024 à 14 h (dès 3 ans). Tarif unique: 10 francs. Réservation: www.tournelle.ch ou 024 441 39 66 (répondeur).

Portrait chinois

Un plat? La cuisine italienne

Un animal? Le chat

Une odeur? La lavande

Un instrument de musique? A part la sonnette de l’entrée? La guitare acoustique

Une œuvre d’art? La chiesa di San Giovanni Battista à Mogno (ndlr: église au Tessin, dessinée par Mario Botta)

Une baguette magique? Beaucoup plus de spectacles!