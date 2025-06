Spectacle : Marzella à la maison

Au coeur du riche programme 2025 proposé par In Templo, le concert d’Ella Malherbe et Marzia Celii, alias le duo Marzella, a tenu le public sous le charme, samedi dernier à Orbe.

Du son, des émotions, du rêve, de la nostalgie, de l’espoir, du punch! Samedi dernier, sous l’égide de In Templo, Marzella a distillé au Casino son indie folk délicat. Durant une heure et demie, le duo formé par Marzia Celii et Ella Malherbe a séduit une salle pleine de connaisseurs de bonne musique, en italien, en anglais et en français. Les deux muses, qui ont grandi à Orbe mais sont désormais connues à l’international, ont fait la surprise au public de chanter un morceau inédit, Bitter Beautiful, qui parle de la beauté de l’éphémère et de son côté doux-amer.

Nous avons rencontré les deux complices à la sortie de leur concert.

L’Omnibus: Votre dernière prestation ici, c’était quand?

Marzia: C’était en 2021, je crois.

Comment s’est passée cette unique soirée urbigène? (Elles rient)

Les deux: C’était très bien, les gens étaient très attentifs, ils étaient émus, ils se sont tous levés à la fin. Et puis aussi le trac, comme toujours…

Cela fait quoi de revenir à la maison?

Marzia: On vient d’Orbe et on s’est connues à l’école de Montchoisi: oui, pour nous, c’est la maison. (A Ella Malherbe) Ça te fait quoi, à toi, de revenir à la maison?

Ella: ça fait plaisir!

Vous avez fait découvrir un nouveau titre au public. Pouvez- vous nous en dire un peu plus?

Marzia: Bitter Beautiful. C’est la première fois qu’on le fait en live!

Ella: Cela parle du côté éphémère de tout. Tout est éphémère. On liste les choses qui ne durent pas, on parle de leur côté doux-amer.

En tant qu’êtres, vous sentez-vous éphémères?

Marzia: Oui. Après, je ne sais pas si on s’en rend vraiment compte, vu que l’on a seulement trente ans!

Ella: Beaucoup de choses sont éphémères. Le refrain du morceau, c’est: Toutes les étincelles, tous les feux, tous les moteurs et les pneus à plats / est-ce que ce n’était pas juste moi / qui donnais un coup de pied dans la poussière / pendant tout ce temps.

Marzia: Les choses sont éphémères, mais la musique ne l’est pas forcément.

Ella: Un live est éphémère, une fois donné il a disparu.

Marzia: C’est éphémère, mais la chanson, elle, reste, et ce que le public en fait, si elle continue d’être écoutée ou pas.