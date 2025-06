Spectacle : Du pop folk de talent au Hessel

Samedi dernier, le Hessel a accueilli The Woodgies pour un concert pop folk.

The Woodgies, c’est un binôme formé par deux soeurs, Hannah Leah et Meghan Woodger. Lauréates en 2021 du concours Swiss rising talent à Montreux, les deux natives de Genève, d’origine irlandaise, chantent entièrement en anglais pour nous emmener dans un univers qui évoque celui des Cranberries ou encore Simon and Garfunkel.

Bref entretien avec les deux artistes après le concert.

The Woodgies (Photos Mathias Authier)

L’Omnibus : Etiez-vous déjà venues à Orbe ?

Les deux : Non, c’est la première fois. Nous avons beaucoup aimé l’accueil, l’ambiance, l’assiduité du public, c’était incroyable ! Nous aimons les endroits intimistes comme le Hessel.

Parlez-nous de deux morceaux qui vous tiennent particulièrement à coeur?

Hannah Leah: Le premier, c’est Holding Hands. Un morceau qui parle du fait qu’on est jeunes et naïves, qu’on ne va pas passer toute notre vie avec quelqu’un. La vie est pleine de surprises. Il évoque cette peine à réaliser le côté éphémère des relations.

Meghan: Vu qu’on a des origines irlandaises, on aime la musique traditionnelle, mais aussi des groupes célèbres comme The Cranberries : on a fait une reprise de Dreams, on a posté trente secondes a cappella dans une église et on a atteint les onze millions de vues ! Ensuite on a décidé de proposer une prise complète avec notre amie Laudine Dard qui joue de la harpe.

Quel est le thème principal de vos morceaux ?

Hannah Leah : On essaie toujours de mettre une touche d’espoir ; pas mal de morceaux ont un côté nostalgique, mais on veut toujours avoir un côté positif, prendre du recul et se questionner sur les choses qui ont réellement de l’importance.

Votre prochain rendez-vous ?

Les deux : Demain nous allons à Paris. Le 21 juin, nous serons à la fête de la musique à Montreux.

www.thewoodgies.com