Solidarité : Un pont entre la Suisse et le Togo

Micro-crédits, aides médicales, appui à la scolarisation, la fondation FAM soutient depuis vingt ans des projets dans une région isolée du Togo. Rencontre avec son président, Philippe Blanc, d’Arnex.

C’est à Arnex que nous avons rencontré Philippe Blanc, qui assure depuis neuf ans la présidence de la fondation Avenir meilleur (FAM), avec l’aide de Myriam Schertenleib au secrétariat. La FAM œuvre au Togo, en particulier dans le canton rural et montagneux de Kuma, dans de multiples domaines et activités.

Philippe Blanc (Photo Serge Goy)

Elle a notamment pu y créer un dispensaire et des classes d’école, s’est engagée pour le forage de puits, la mise à disposition de médicaments à faible coût, la plantation de teck ou encore l’achat de matériel scolaire. Des projets plus individuels ont aussi été réalisés, comme la mise à disposition d’un atelier de cordonnerie pour un artisan infirme.

(Photos fournies)

La Suisse de l’Afrique

Créée en 2005, la FAM fêtera ainsi ses 20 ans cette année. Elle a peu à peu agrandi son rayon d’action à travers ce pays large de 100 kilomètres et long de 800, qui fut colonie anglaise, allemande et enfin française, et qui aujourd’hui est parfois surnommé la Suisse de l’Afrique en raison de son climat politique plutôt stable. En effet, les diverses cultures et religions y cohabitent pacifiquement et le pays peut se développer sans affrontements ni violences quotidiennes, avec même une liberté religieuse établie.

(Photos fournies)

La corruption y est certes présente, mais moins que dans les pays voisins, l’agriculture représente la principale richesse du pays, et l’on n’y ressent pas l’angoisse de manquer de biens essentiels.

(Photos fournies)

Vingt années à fêter

DVD, CD et publications sur papier démontrent le succès et l’importance des réalisations dont la FAM peut se targuer. L’ONG est gérée en Suisse par un conseil de cinq personnes, dont une femme médecin qui oriente les démarches à suivre au regard de l’éthique, des besoins pharmaceutiques ou des mesures de prévention sanitaire.

La fondation va fêter cette année ses 20 ans d’existence par une grande manifestation au Togo, au mois d’avril, tandis qu’en novembre, elle organisera côté Suisse un souper de soutien qui visera bien sûr à remplir les caisses, mais aussi à susciter l’intérêt de nouveaux bénévoles. Pour tout complément d’information ou contact: www.fam-togo.ch