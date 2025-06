Société : Toujours fières, toujours vénères et toujours pas prêtes de se taire

Le collectif de la grève féministe d’Orbe s’est rassemblé samedi 14 juin sur l’esplanade du château d’Orbe, pour un pique-nique convivial mais néanmoins militant.

Créé pour organiser la manifestation urbigène lors de la grève historique du 14 juin 2019, le collectif de la grève féministe d’Orbe n’a depuis cessé d’exister, notamment via les réseaux sociaux. S’il n’est pas toujours présent dans les rues d’Orbe les 8 mars et 14 juin, jours des manifestations féministes, c’est que certaines années, ses membres choisissent de joindre leur voix à celles des militantes lausannoises. Mais d’autres années, elles occupent l’espace public urbigène ! Ce fut le cas en 2023 (L’Omnibus du 23 juin 2023) et cela l’a aussi été en ce samedi 14 juin 2025.

L’un des sujets discutés par les huit membres présentes sur l’esplanade du château était la problématique des noms de rues, qui a fait débat lors de la dernière séance du Conseil communal urbigène. Une occasion propice de rappeler que le collectif avait remis à la municipalité, lors de la manifestation de 2019, une liste de noms de femmes remarquables, qui mériteraient de voir leur nom mis à l’honneur sur une plaque de rue.