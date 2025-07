Société : Les Paysannes ont placé la barre très très haut

« Les Jardins fleuris », l’une des activités de l’association des Paysannes vaudoises (APV), ont cédé la place à la « Journée fleurie – Les abeilles en sortie ». Le groupe de Bretonnières a relevé le défi de cette nouvelle formule de belle façon, envers et contre tout !

« Ça a été une grosse aventure, mais on est très fières de ce qui a été fait », résume Yvette Berthoud, présidente des Paysannes vaudoises de Bretonnières durant 26 ans, et désormais ex-présidente, Jenny Pelet ayant pris la relève ce printemps. L’idée d’organiser la première des Journée fleurie – Les abeilles en sortie, qui remplacent les traditionnels Jardins fleuris de l’APV, l’association faîtière forte de 5000 membres, a émergé le 24 janvier lors d’un souper. « Une quinzaine de paysannes étaient intéressées, on s’est vite inscrites, poursuit Yvette. On a fixé des soirs de rencontre, trouvé les thèmes – un par fontaine – et organisé les groupes selon les affinités ». But poursuivi par l’APV : mettre en valeur des objets et/ou un lieu du village, l’objectif étant de créer un aménagement original doté d’un aspect végétal. Trois fontaines ont ainsi été décorées à Bretonnières, l’idée étant de faire coïncider cette animation avec l’Abbaye des Fusiliers, le dernier week-end de juin. Mais tout n’a pas été sans mal.

Danielle Regard (25 ans aux commandes), Yvette Berthoud (26 ans) et Jenny Pelet, qui vient de lui succéder. (Photos Yves Mouquin)

Pluie de compliments

« On est au bout du scotch », avouait Sandrine Falcy, du comité, en cette fin de dimanche torride. « Les dames du comité cantonal arrivaient vendredi à 10 h 30 pour examiner nos réalisations, et nous, on terminait à 10 h 15… », précise Jenny Pelet, la toute fraîche présidente des 33 paysannes de Bretonnières. « Elles ont trouvé qu’on a mis la barre très haut. Elles étaient…wow !», poursuit Yvette. « Les compliments pleuvent », renchérit Francine Roth, secrétaire.

Tout avait bien commencé ce printemps, Sandrine oeuvrant à la fontaine des vélos, aménagée de cycles récupérés et repeints. Le recyclage a été l’un des points centraux des discussions, nombre d’objets étant issus de revalorisation – on pense aux petites abeilles faites à partir d’oeufs Kinder et de bouteilles de PET – ou juste empruntés pour l’occasion. Pour les fleurs et autres décorations, c’est toutes ensemble, à la maison de commune, que nos Paysannes s’y sont mises. Puis les fontaines ont été protégées pour éviter la casse. « Les petites abeilles, c’étaient nous oeuvrant autour des fontaines », glisse malicieusement la caissière Béatrice Felley.

Coup de tabac

Le mercredi soir avant l’abbaye, pourtant, on a frôlé la catastrophe : alors que tout le village avait joué le jeu, évitant de toucher les décorations et écartant les bêtes qui d’habitude viennent s’abreuver aux fontaines, de violentes bourrasques ont secoué le village, couchant les vélos, menaçant d’emporter toute la déco qui venait d’être posée ! « On en a rentré une partie au milieu de la nuit, et on a carrément mis un sac poubelle sur la tête des mannequins pour qu’elles gardent leurs « cheveux » – leurs perruques, décrivent Yvette, Sandrine et Jenny. Puis la chaleur persistante, il a fallu arroser les végétaux trois fois par jour… Le résultat, finalement magnifique, a été apprécié et cette participation des Paysannes a été un gros plus pour l’abbaye. « Notre groupe de Paysannes est ouvert à de nouvelles arrivées », lance encore Jenny.