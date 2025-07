Société : Coup de balai sur la Magnenette

Alors qu’elle est en attente d’un projet de construction, une parcelle communale subit vandalisme et dépôt sauvage de déchets, suscitant un sentiment d’insécurité chez les riverains. La municipalité d’Orbe a pris l’affaire en main.

Dès lors que les anciens pavillons scolaires de la Magnenette, à Orbe, ont été abandonnés et ont commencé à montrer des signes de vieillissement, des casseurs en herbe y ont pénétré et ont commencé à les saccager. Une situation que regrettent et dénoncent certains habitants des environs, observant le développement d’une zone d’insécurité, surtout en fin de journée et le soir. « Nous sommes plusieurs dizaines de familles dans le quartier, qui tentons de mettre au courant le reste de la population, pour faire réagir », expliquent Renato et Danièle Maspero. Ces voisins dénoncent les incivilités, la présence de « loubards » tous les soirs, les nombreuses vitres brisées et d’autres casses, les déchets qui s’accumulent dedans comme dehors. Dernier dépôt en date, ni vu ni connu (?), une trentaine de pneus ont été balancés à l’intérieur des pavillons. « Il y a quelques jours, on a dû faire appel à la gendarmerie parce que les actes de vandalisme se poursuivent. Ça devient insupportable ! On souhaiterait que les autorités débarrassent ces conteneurs et fassent place nette. Autant que les jeunes viennent ici pour faire du foot !».

Dont acte. Les pneus ont été évacués et les devis pour le nettoyage du site sont arrivés lundi, indique le secrétaire municipal Xavier Duquaine. Les incivilités constatées sont le fait d’un petit groupe de jeunes, et ne se limitent pas à la parcelle de la Magnenette». Quatre à cinq ados entre 13 et 15 ans, certains déscolarisés, ont ainsi été repérés. « Ils nous font un peu des misères ces derniers mois. Et si les pneus ont été débarrassés, des harasses ont été déposées ce lundi !», constate la syndique Mary-Claude Chevalier, qui note que les débats qui ont allongé le processus de la vente (conditionnée au permis de construction) de cette parcelle ont favorisé cette situation. La municipalité a maintenant à son ordre du jour l’enlèvement des pavillons et le nettoyage de la place, qui pourrait ainsi prochainement retrouver une certaine paix.