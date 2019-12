SNCF/Lyria – CFF : L’Omnibus a pris le tgv!

Ce lundi 25 novembre, Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État vaudois, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Fabien Soulet, directeur général LYRIA, Jean-Batiste Guenot, directeur Europe, Armin Weber, responsable trafic international CFF et président de Lyria, ont invité la presse à la signature d’une convention afin de développer l’axe international tellement important pour tous nos territoires.

À partir du 16 décembre, à titre expérimental pendant deux ans, les deux opérateurs ferroviaires mettent en fonction un train supplémentaire entre Vallorbe et Dole. Partant à 5 h. 02, par le biais de la correspondance à Dole, il permet aux voyageurs d’arriver à Paris à 8 h. 38 avec un retour dans l’après-midi.

«En agissant individuellement, chacun dans son coin, nous n’aurions pas obtenu ces résultats. Notre volonté d’agir ensemble porte ses fruits», s’est réjouie Nuria Gorrite, au côté de Marie-Guite Dufay.

La SNCF/Lyria et les CFF ont précisé dans la convention que le retour d’une quatrième liaison entre Lausanne et Paris, pourrait être envisagée si la demande s’en faisait sentir.

Et comme l’a souligné la présidente Nuria Gorrite en conclusion, «un axe ferroviaire, ce ne sont pas uniquement des destinations, mais ce sont aussi et surtout des territoires desservis».

De plus, les deux collectivités publiques ont décidé de cofinancer une seconde liaison ferroviaire le matin au départ de Pontarlier (F) et de Frasne (F) à destination de Vallorbe avec bien sûr un retour en fin d’après-midi. La mesure sera financée aux deux tiers par la région française et un tiers par le canton de Vaud.

Réaction de Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe

Stéphane Costantini.

«Bien sûr, c’est une bonne nouvelle, car nous avions peur que ne se reproduise la même chose qu’avec les dessertes Paris/Berne, qui, aujourd’hui, n’existent plus. Nous nous sommes battus au-delà des frontières avec nos collègues français et en particulier Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et le maire de Frasne, Philippe Alpy qui est aussi vice-président du Conseil départemental du Doubs. La signature de cette convention doit nous permettre de travailler un tout petit peu plus sereinement sur le long terme. Nous devrons remettre l’ouvrage sur le métier, travailler et avancer tous ensemble et surtout rester vigilants. Soyons acteurs de notre avenir. Tous les protagonistes ont compris l’importance de ces dessertes ferroviaires qui font vivre nos régions».