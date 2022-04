Site Clunisien : Romainmôtier, bientôt inscrite au patrimoine universel de l’humanité ?

Mercredi 23 mars, une délégation de la «Fédération Européenne des Sites Clunisiens», faisait halte à Romainmôtier, pour découvrir le site. Le soir d’avant, le Conseil général de la commune acceptait à l’unanimité de s’associer au projet de candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A noter que le Conseil général de Montcherand, également site clunisien, fera la même démarche le 9 juin prochain.

La construction de l’Abbaye de Cluny a commencé en l’an 910. Celle de l’Abbatiale de Romainmôtier a suivi très peu après, en 990. La proximité des lieux en est la raison. C’est dire la portée de notre Abbatiale dans le cadre européen des sites clunisiens, une importance largement reconnue, à laquelle associer encore Payerne. Les moines ont par la suite essaimé dans toute l’Europe durant près de cinq siècles et l’on comptera 2000 sites établis dans sept pays européens.

Cluny a rayonné en Europe durant cinq siècles. Les moines ont structuré et modelé le territoire de l’Europe occidentale au cours du Moyen Âge, en faisant construire, toujours selon le même schéma, des cités monastiques, autour d’un prieuré (et de son Prieur). Celui-ci a non seulement promu la chrétienté, mais encore régenté la vie sociale et économique, rendu la justice, promu les arts, la musique, la culture. L’Europe territoriale, telle que nous la connaissons, mais aussi l’Europe culturelle d’aujourd’hui sont en grande partie l’héritage de ces cinq siècles de diffusion de la chrétienté et de tout ce qui y est associé, par les moines clunisiens.

Dépositaire et fédératrice de cet héritage culturel matériel et immatériel considérable vieux de plus de onze siècles, la Fédération Européenne des Sites Clunisiens – présidée durant 10 ans par Michel Gaudard, ancien syndic de Romainmôtier, promoteur passionné du patrimoine romainmonastérien – s’est enquise d’inscrire les sites clunisiens au patrimoine mondial. L’UNESCO est aujourd’hui saturée d’édifices médiévaux, chrétiens, d’Europe occidentale et il n’est dès lors plus question de proposer encore un projet lié à la seule conservation d’édifices. La Fédération l’a très bien compris et entend travailler à un projet de portée bien plus large, qui veut démontrer l’influence et le rayonnement religieux, social, territorial, économique et culturel exceptionnel de l’Abbaye de Cluny et de ses dépendances au cours de l’histoire, comme élément fondateur, fédérateur et structurant de l’identité européenne actuelle.

Sur les 2000 sites recensés en Europe, tous auront la liberté de décider d’adhérer et d’être associés ou non. Si la candidature est acceptée, les adhérents au projet feront partie de cet immense réseau dédié à la connaissance, à la culture, à la rencontre. Mais nulle obligation n’est faite. Aujourd’hui, plus de 100 sites se sont déjà annoncés. Le plan prévoit un dépôt de dossier vers 2024.

