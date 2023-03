Semaine d’actions contre le racisme : Du rap conscient

Durant la semaine du 20 au 25 mars, dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, différentes actions et représentations ont eu lieu tant à Orbe qu’à Chavornay.

Dont un atelier rap destiné aux enfants et adolescents.

Reportage.

Séances de travail les 9, 16 et 23 mars, concert le 25: c’est sur trois semaines que s’est déroulé à Chavornay un atelier d’écriture rap proposé par Gabriel Oudet qui, depuis peu, a ouvert un studio d’enregistrement. Plus connu sous son nom de scène, Oslow Boy, le jeune musicien a supervisé l’écriture d’une chanson avec deux groupes de jeunes, l’un composé d’enfants de 8 à 9 ans, l’autre de jeunes adolescents de 10 à 12 ans.

Ensemble et avec l’aide de Gabriel, les apprentis rappeurs ont tenté, à travers la musique, de témoigner du racisme. Ce genre de rap peut être catégorisé comme conscient, étant donné qu’il fait passer un message.

En bruit de fond, on pouvait entendre la production musicale qui aidait et inspirait l’écriture.

Outre la mise au point des paroles, les apprentis rappeurs ont pu expérimenter la pose de voix ainsi que l’autotune, logiciel permettant la correction de fausses notes.

Pour permettre aux enfants et aux adolescents de présenter le résultat de leur travail, une représentation avait été organisée le samedi 25 mars à la salle polyvalente de Chavornay. Le même jour avaient lieu différents ateliers et bricolages sur le thème; Julie Dogny, travailleuse sociale pour la commune de Chavornay, était l’une des personnes impliquées dans cette semaine d’actions.

Gabriel a su diriger ces futurs rockstars en servant de modèle et en les conseillant. L’aspect ludique de son enseignement a permis aux enfants de se découvrir et de s’instruire à travers la musique: de quoi à la fois comprendre le fonctionnement d’un morceau de musique et être sensibilisé contre le racisme.

(Photos Sofia Misita)