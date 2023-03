Semaine d’action contre le racisme : Dans la peau d’un migrant

Du 20 au 25 mars, la commission intercommunale d’intégration Suisses Étrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay (CISEROC) propose un riche programme d’activités destinées à rappeler l’importance de prévenir et de lutter contre la discrimination raciale.

Documentaire, dégustation, jeux, musique, la semaine se déploie sur divers sites dont le local 7/9, rue de la Tournelle à Orbe, et la salle polyvalente de Chavornay. Les rendez-vous habituels de l’agenda de la CISEROC, le Café Contact, le Créa-Contact et Cœurs en Chœur, ponctueront généreusement la semaine. Une nouveauté cette année, un escape game sous-titré Dans la peau d’un migrant, sensibilisera les participants aux diverses étapes du parcours migratoire. Jessica Garcia, coorganisatrice de la semaine, s’exprime avec enthousiasme sur cette activité qu’elle souhaitait créer depuis longtemps: «Qu’est-ce qui m’arriverait si je devais tout quitter et me retrouver dans un nouveau pays sans connaître la langue, ni la culture? Les rôles sont inversés, les visiteurs seront accueillis par les bénéficiaires du Café Contact dans leur langue maternelle».

Pour les adultes et les enfants

À l’affiche aussi, la projection du documentaire Je suis noires au cinéma Urba à Orbe, en présence de la réalisatrice. Du côté de Chavornay, le mercredi après-midi sera dédié aux enfants avec des bricolages et des quizz. Le vendredi tout public proposera une conférence d’un intervenant brésilien, Les inventions des afro-descendants, suivie par des ateliers de capoeira et de percussions. Le Petit Chœur des écoles sera présent à 18 h, avant l’ouverture des stands de nourriture du monde.

Faciliter l’intégration

La CISEROC a pour mission de promouvoir l’intégration au sein des deux communes et de prévenir la discrimination, notamment raciale. Mission qui s’articule autour de divers ateliers créatifs et d’expression artistique, ainsi que par des cours de français.

Daniela Ruchti Sanchez, déléguée à la jeunesse et à l’intégration de la commune d’Orbe, explique le racisme ordinaire: «Il trouve sa banalisation dans des propos du quotidien tels que les blagues. Déconstruire ceux-ci est un besoin». Elle rappelle que selon le service fédéral de lutte contre le racisme, la discrimination est toujours présente, que ce soit à l’embauche ou dans l’acquisition d’un logement.Programme sur www.orbe.ch et www.chavornay.ch, pages actualités.