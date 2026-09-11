Rituel d’une première séance de législature

La nouvelle présidente Jennifer Grandchamp ouvre la séance devant une assemblée fournie de 32 conseillers.ères. A relever que ce nouveau Conseil accueille un tiers de nouveaux membres et que le ratio de 10 conseillères pour 25 conseillers se rapproche du plafond de verre encore lointain des 50%.

Proposition de baisse du taux d’imposition

Après le rappel de quelques formalités, lecture est faite des préavis relatifs aux compétences municipales pour la nouvelle législature et sur l’arrêté d’imposition pour l’année 2027.

Concernant ce dernier, à relever la proposition pas nécessairement attendue de la Municipalité d’abaisser le taux d’imposition de 65% à 63% de l’impôt cantonal.

Gageons que la discussion sera nourrie au prochain Conseil en regard, à la fois de la charge fiscale du citoyen déjà grevée par la nouvelle et importante augmentation du prix de l’eau et le besoin de financement d’importants projets tels que la nouvelle STEP ou la rénovation de l’ancienne Poste.

Avenir de la commission ECDd

Autre enjeu d’économies, d’énergies renouvelables et de durabilité, celui de la prolongation du mandat de la Commission ECDd – Energie – Climat – Développement durable.

Après de brefs échanges, le Conseil apporte un large soutien à cette commission qui est reconduite par 24 oui – 5 non – 1 abstention.

Plusieurs arguments semblent avoir parlé en faveur d’une commission qui poursuivra sa mission consistant notamment à apporter des idées conjointement avec la Municipalité: plus de personnes permettront plus d’idées et de meilleurs choix.

Exemple, la mise en œuvre du Repair Café «Au bazar – on répare» est l’illustration d’un projet – avec beaucoup de détails d’organisation et de suivi – qui n’entre pas nécessairement dans les tâches d’un Exécutif.

A souligner aussi le rôle d’interface d’une telle commission entre population et Conseil, qui s’est révélé lors de l’élaboration du projet de sécurité sur le chemin de l’école.

Finalement, il est relevé que cette commission ECDd permettra de traduire, avec plus de recul, en actes et réalisations tangibles les enjeux de développement durable.