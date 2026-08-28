Rentrée scolaire : Du changement à la tête de l’EPSCE Chavornay

Après 43 années de passion au service des élèves de l’établissement scolaire de Chavornay, dont les six dernières années en qualité de directrice, Valérie Favre prend une retraite bien méritée. Pour lui succéder, l’Etat de Vaud a désigné Marie-Laure Bovard, pour elle un véritable retour aux sources. En effet, au temps où elle s’appelait encore Surdez, elle a passé ses premières années de scolarité à Chavornay.

Quand on lui demande d’évoquer un souvenir qui a marqué sa longue carrière d’enseignante, Valérie Favre se rappelle avec émotion d’un jeune élève d’origine syrienne fraîchement débarqué dans l’établissement. Elle l’avait surpris, un gros roman de Danielle Steel en mains, affairé à faire semblant de lire alors qu’il ne maîtrisait ni l’alphabet ni la lecture. Il lui avait expliqué qu’il voulait être comme les autres. Une envie d’intégration qui l’avait profondément touchée.

Quelques jours après sa nomination officielle à la tête de l’EPSCE, en mars 2019, le covid 19 obligeait élèves et enseignants à passer à l’enseignement à distance, souvenir d’heures difficiles. Passé ce cap, la nouvelle directrice a enfin pu mettre en œuvre ses objectifs. Stabiliser et renforcer sur la durée l’équipe des enseignants qui sortait de périodes complexes. Un pari gagnant dont elle se dit satisfaite à l’heure de son départ. Si la lourdeur des tâches administratives, la multiplication des projets éducatifs mis en œuvre par le département ont rendu la tâche difficile, elle se félicite encore de la création de l’EPSCE en 2019. Le soutien constant et univoque apporté par les autorités des villages concernés par cette fusion a contribué à la bonne marche de l’établissement. Autre réussite qu’elle tient à relever, au sein de l’établissement le nombre d’élèves qui en fin de scolarité optent pour la voie de l’apprentissage atteint les 30%.

Pour une enseignante passer au statut de retraitée c’est enfin pouvoir s’offrir le luxe de vacances en-dehors des périodes scolaires, une chance que Mme Favre se réjouit de vivre. Et la retraite ce ne sont pas que des vacances, il y aura aussi la possibilité de pouvoir consacrer du temps à ses petits-enfants, de bricoler de vieux meubles, de participer ou assister à des activités culturelles, autrement dit ne jamais s’ennuyer.

Une nouvelle directrice

Tout comme Valérie Favre, Marie-Laure Bovard est un exemple de fidélité. Durant vingt-six ans, elle a été enseignante au sein de l’établissement secondaire Léon Michaud à Yverdon-les-Bains, dont neuf ans en qualité de doyenne. Donner du renouveau à son parcours professionnel et l’envie de mettre son expérience au service d’un établissement plus large l’ont conduite à saisir l’opportunité de postuler à la direction de l’EPSCE. Un établissement qui lui rappelle ses premières années d’école et qui, de plus, a l’avantage de se trouver proche de son lieu de vie familiale.

La voilà désormais à la tête d’un établissement qui compte 57 classes pour 1055 élèves avec une équipe de 125 enseignants. Après tant d’années, il n’était pas évident de quitter Léon Michaud et le premier matin de son entrée en fonction elle s’est dit: «Mais qu’est-ce que je fais là?» Le super accueil que lui a réservé son équipe lui a fait vivre ce passage en toute bienveillance. Après une première semaine naturellement mouvementée, elle se réjouit de poursuivre sur la voie tracée par sa prédécesseuse, tout en prenant progressivement ses marques et en apportant sa propre vision. Ses priorités: travailler ensemble avec les enseignants, maintenir un juste équilibre entre les besoins des élèves et leurs possibilités et pour tous apporter un peu d’enchantement.