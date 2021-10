Renaturation du Nozon

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS – Il valait mieux venir en T-shirt ce samedi matin. Cela évitait de faire tomber la veste, le pull et déboutonner la chemise.

Le soleil dardait donc son ardeur sur les quelque soixante personnes venues écouter les quatre discours prévus. Au son du trafic de la route cantonale, les orateurs ont dû s’employer pour se faire entendre et rendre intéressante cette partie officielle. Ils s’y sont très bien employés pour dénoter l’importance des travaux entrepris afin d’élargir le lit du ruisseau et rehausser ses digues. Le but était double, soit donner un nouveau lit au cours d’eau et le libérer de son étreinte, mais aussi de prévenir des crues dont on voit de plus en plus les effets dans les médias; les instances ont ainsi pu avoir la collaboration – mais pas toujours facile – des propriétaires concernés, pour que tout le monde y trouve son compte, la nature en premier.

Données chiffrées

Quelques chiffres maintenant. Quatre hectares: la surface mise à disposition par la Commune. 2,7 km: la longueur du chantier qui se termine à la jonction du Talent et du Nozon. Sept: le nombre de stands qui attendaient les visiteurs pour les sustenter ou les renseigner. 14 000: le nombre de kilomètres de cours d’eau canalisés en Suisse. 60%: la part des frais pris en charge par la Confédération pour ce projet.

Il est à relever que les autorités ont édicté des lois ambitieuses et contraignantes pour reconquérir le maximum de km de cours d’eau canalisés ou enterrés. La commune d’Orbe est très active dans ce domaine.

Contrer les castors

Voilà pour quelques données informatives. Pour le reste, il aurait fallu voir à l’oeuvre les machines creusant les berges pour les reculer et les rehausser. Les photos du chantier ainsi que les divers plans présentés en disaient long sur le travail effectué. Petit détail: un grillage d’un mètre de large a été enfoui pour empêcher l’érosion des berges par le travail des castors. Il vaut la peine de s’y rendre pour admirer le travail de finition visible par des dépôts de roches, des amas de troncs, des îles et presqu’îles, des gouilles artificielles, des plantations d’arbres et de plantes.

Comment y aller

Pour s’y rendre, il faut savoir que quelques places de parc sont disponibles vers la petite forêt au sortir d’Orbe direction Chavornay. Vous êtes alors pratiquement au milieu du chantier. De là, on peut partir à l’est direction Yverdon, le long de la berge, jusqu’à la rencontre avec le Talent qui lui, est parallèle (mais qui n’a pas la chance d’être renaturé). Pour aller de l’autre côté, vous devrez passer sous le pont qui longe le Talent puis revenir au Nozon. Mais il est encore plus facile de s’enfiler sur la droite au dernier feu et partir direction Hilcona puis de parquer près du pont suivant. C’est d’ailleurs là que le chantier montre son aspect le plus divers, là où les ingénieurs et autres intervenants ont pu laisser libre cours à leur créativité pour varier au mieux le cours du ruisseau.

Bonne balade, pour voir et revoir ce bel exemple de retour à la nature. Il est rassurant de voir que nos autorités oeuvrent pour que libellules et martins-pêcheurs puissent à nouveau virevolter dans un milieu naturel qui leur appartient..

La promenade est ouverte. (Photo Serge Goy)