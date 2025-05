Remettre les routes fissurées à neuf

Un peu plus d’un demi-million de francs ont été accordés lundi dernier pour la réfection de routes sur le territoire communal de Vallorbe. Cette dépense extraordinaire s’ajoute aux frais habituels de réfection des routes, de l’ordre de 250 000 francs par an pour la commune.



Une partie des travaux routiers privés à Vallorbe consistera à rénover les chemins d’accès à l’alpage du Chalet des Plans. Ces chemins desservent 200 hectares de forêts et la commission chargée d’étudier le projet estime qu’ils ne sont «bientôt plus praticables pour les camions», ce qui risquerait d’empêcher la poursuite de l’exploitation forestière.

Cependant, la plupart des fonds accordés lundi par le Conseil seront alloués à la réfection de huit routes communales, dont la rue de Lausanne, la rue des Eterpaz et la route du Tunnel. Les revêtements de ces routes sont devenus «cassants» et des fissures y sont visibles. Il s’agit uniquement de renouveler la couche de surface, sans toucher au revêtement plus profond. L’argument mis en avant est que rénover tôt coûterait au final moins cher que d’attendre quelques années que la route se détériore davantage, ce qui impliquerait des travaux de rénovation plus importants par la suite, voire une reconstruction totale. Les travaux sont prévus pour cet été.



Problèmes de communication

Lors du Conseil communal, il a été souligné que des précédents travaux à Vallorbe avaient pris du retard et causé des dérangements anormaux, tels des dégâts matériels ou des différences entre ce qui avait été annoncé à la population et ce qui a réellement été fait. En espérant déjà que ces problèmes soient évités durant ces futurs travaux de réfection de routes, c’est surtout la question de la communication qui a été mise en avant. En effet, le reproche principal adressé à la municipalité était un manque d’information lorsque les chantiers rencontraient des contretemps. Pour éviter que la population ne se retrouve dans le flou, il a été demandé qu’une information officielle de qualité accompagne la mise en place et la conduite des travaux.



Nouvelle loi sur les communes

La séance s’est terminée par l’affirmation collective d’une opposition contre l’avant-projet de la nouvelle loi sur les communes. Plusieurs conseillers et conseillères communaux et le syndic Stéphane Costantini – au nom de la municipalité toute entière – ont pris la parole; tous se sont exprimés fortement contre cet avant-projet. Le président du Conseil, Alexandre Séchaud, a utilisé son mot de la fin pour qualifier cette loi sur les communes de tentative d’ingérence du Canton dans les affaires des communes, en insistant sur le mot «ingérence» et en souhaitant que les députés et députées des campagnes défendent les intérêts des petites et moyennes communes au Grand Conseil vaudois.