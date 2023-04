Région – Paroisses : Continuer à se réunir

Dimanche dernier à Vallorbe, huit baptêmes et huit confirmations ont conclu le parcours des jeunes paroissiens de la région, parmi lesquels une forte délégation du Vallon du Nozon.

Il était prévu que tous les confirmants des paroisses de la région Joux-Orbe soient regroupés en une seule cérémonie à Vallorbe pour le dimanche des Rameaux. Une première qui n’a pas eu lieu, ceux de la Vallée ayant finalement suivi une célébration séparée. Une décision qui reflète une période difficile pour les paroisses de la région, où d’autres chantiers sont ouverts pour retrouver une cohésion de bon aloi.

Quoi qu’il en soit, le temple réformé de Vallorbe a accueilli beaucoup de monde, à tel point que le culte de bénédiction a dû être retardé. Quelque 280 personnes ont ainsi suivi une cérémonie dense et empreinte de sympathique solennité. En effet, ce moment fut surtout marqué par huit baptêmes, soit la moitié des jeunes présents, les huit autres célébrant une confirmation comme le voulait le moment.

En toute franchise

C’est ainsi qu’Alexia, Ariane, Damien, Emma, Enora, Enzo, Guillaume, Isaline, Tom, Yanis, Pauline, Zoriana, Jérôme, Luca, Magdalena et Nicolas se sont engagés soit par un baptême, soit par une confirmation. Ils l’ont fait en exprimant leurs convictions, mais aussi parfois leurs doutes ou leurs questions, avec une grande franchise qui rendit ces instants intenses et intéressants.

Parmi les pensées qu’ils ont exprimées, il était frappant de voir trois tendances apparaître de manière répétée, soit la volonté d’appartenir à une communauté et retrouver des copains partageant leurs convictions, de suivre une démarche familiale d’appartenance à la foi chrétienne, ou encore celle d’exercer la fonction de JACK, c’est-à-dire devenir un jeune animateur de camps et d’activités en Eglise. Une bonne moitié des jeunes du jour ont évoqué l’envie de participer à cette formation oecuménique mise sur pied par les Eglises, qui leur permettrait d’organiser des camps ou d’intervenir dans le catéchisme par exemple.

Poursuivre le chemin

Aude Collaud et Laure Fontannaz, pasteures, avaient invité ces jeunes à une préparation de la cérémonie; on a pu y remarquer une forte délégation du Vallon du Nozon, ce qui n’est pas toujours le cas. Elle provient de familles engagées de longue date dans le vallon, aboutissant à une volée particulière par le nombre et par les engagements exprimés. Suite aux voeux des baptisés et confirmés de continuer leur chemin en contact avec leur communauté, la question est de savoir que proposer à ces jeunes qui quittent le catéchisme et désirent rester en lien avec leur paroisse. Une idée a surgi parmi d’autres, soit celle de trouver un local centré où ils puissent se réunir. Reste à savoir si nos Eglises ont les moyens de répondre à ces attentes, pour intégrer ces jeunes paroissiens dans la vie communautaire.