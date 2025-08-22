Quatre nouvelles classes pour les deux vallons

Vendredi 15 août, veille de la rentrée scolaire 2025-2026, l’effervescence règne au secrétariat de l’établissement scolaire de Vallorbe. Dix nouvelles inscriptions cette semaine, les dernières listes d’étiquettes des élèves, un macaron de parcage pour un enseignant, l’accueil des nouveaux enseignants par les doyens et doyennes, des rendez-vous avec les psychologues et éducateurs scolaires… Le bâtiment principal bourdonne déjà avant l’arrivée des élèves, lundi 18 août.

Tout est prêt pour la rentrée… (Photos Patrick Staeger)

L’établissement primaire et secondaire de Vallorbe, qui regroupe les écoles de Ballaigues, Romainmôtier, Vallorbe et Vaulion, accueille cette année 1100 élèves répartis dans 59 classes. Encadrés par 124 enseignants, dont une quinzaine de stagiaires, cinq doyens et doyennes et un directeur, Olivier Ponnaz, les élèves sont prêts pour une nouvelle année scolaire. A l’arrière-plan, mais indispensables au bon fonctionnement de l’établissement, trois secrétaires, Christelle, Isabelle et Lorena. A noter encore que l’école scolarise aussi une trentaine d’enfants du Centre fédéral pour requérants d’asile et bénéficie du soutien d’un éducateur en milieu scolaire, de psychologues et de logopédistes, et que l’association scolaire intercommunale de Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon (AscoVaBaNo) a introduit cette année une prise en charge des élèves de 7 – 8 P avant le repas de midi.

Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves, quatre nouvelles classes provisoires ont été installées dans des pavillons situés dans la cour de l’école. Olivier Ponnaz, exprime ses préoccupations pour l’avenir : « Il est très difficile de prévoir à l’avance ce genre de phénomène, car il est multifactoriel et dépend de toute la région, ainsi que des problèmes liés au canton. »

Mélanie, une jeune enseignante croisée dans les couloirs, partage son ressenti : « Une rentrée scolaire, c’est toujours un peu de stress, mais une énorme joie de retrouver mes élèves. » Alors, bonne et belle reprise à tous les élèves et au personnel enseignant !