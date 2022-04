Projet de construction d’un nouveau collège

PROJET – Sous l’égide de la Municipalité et de l’ASIOR (Association Scolaire Intercommunale Orbe et Région), la population de la commune était invitée à une séance publique d’information.

Dans une présentation d’ouverture, le syndic Bertrand Gaillard informe de l’octroi par la commune d’un droit de superficie d’environ 4000 m2, à l’orée de la pinède côté est du site de la salle polyvalente.

La délégation ASIOR présente l’avant-projet mis à l’enquête, la conception du bâtiment et les volets majeurs de la construction. Entre autres, la contrainte de la protection des eaux ainsi que celle du transport des élèves et de l’impact de la mobilité.

Cette construction scolaire prévoit dans l’essentiel, au rez: une salle des maîtres et une de réunion, des salles multiusages et divers locaux techniques, une salle de lecture, un espace de vie, un réfectoire UAPE ainsi qu’un bureau ASIOR.

A l’étage sont prévues huit salles de classe de 78,5 m2 et deux salles de dégagement qui bordent une large galerie centrale permettant l’accès aux classes, qui peuvent potentiellement accueillir plus de 160 élèves. La conception s’allie à un environnement où le bois est très présent et les volumes permettent l’aisance des déplacements.

A relever, l’accès à la salle polyvalente pour les périodes sportives et la possibilité d’un chauffage à distance avec cette dernière. Des places de parc sont déjà disponibles ainsi que la surface existante pour créer deux sites de jeux extérieurs.

Autres réflexions dans le débat, les questions qui concernent la mobilité: chemins d’accès depuis le village de Montcherand au collège, les arrêts de bus Travis, les stationnements des bus scolaires et des véhicules privés ainsi que des vélos.

L’assemblée présente a montré son intérêt par nombre de questions sur ce projet. Une opportunité pour le village des Pique-Raisinets de créer vie et animation pour l’avenir! L’ASIOR, maître d’oeuvre devra, suite à une autorisation de construire, définir les coûts et les délais de la construction entre autres, afin que ce bel ouvrage scolaire puisse prendre forme.