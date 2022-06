Pro-Urba : Une centenaire partie en ex-RDA

Conférence – Pro Urba avait invité Vincent Bory pour nous parler de la destinée du matériel roulant de l’OC (Petit train Orbe – Chavornay).

Devant la salle pleine du caveau du Musée d’Orbe, Vincent Bory est venu raconter l’histoire de la ligne OC. Lui-même né à Orbe, il a souvent accompagné son père, wattman sur la ligne; effectivement l’OC est un tram et son conducteur un wattman.

Il a retracé la vie et parfois la mort de ces automotrices, locomotives et autres fourgons qui ont fait marcher cette ligne depuis sa création. La ligne Orbe- Chavornay a été créée en 1894 et s’est rapidement développée pour les marchandises et les voyageurs. L’avantage de ces petites lignes, qui n’ont pas les moyens de renouveler leur matériel est que les véhicules sont très bien entretenus et réparés autant que possible. Ces véhicules restent ainsi longtemps en service et sont une aubaine pour les musées et les associations muséales.

Vincent Bory, avec passion, a répertorié les véhicules et en a présenté onze. Chaque véhicule a un petit nom c’est-à-dire son no; la 11 par exemple a été sauvegardée au musée des transports de Lucerne. Malheureusement, le musée a changé son concept et supprimé le côté historique. La 11 croupit dans un entrepôt en attendant un sauvetage éventuel. L’orateur recherche continuellement des lieux de stockage pour des véhicules.

Vincent Bory à Buckow

Ferrovipates suisses-allemands

Dès 1970, la ligne OC a été fréquentée par des clubs alémaniques férus de vieux trains. Et c’est grâce à eux que certaines machines ont pu être sauvegardées.

Les derniers véhicules, dont Vincent Bory a narré la destinée étaient connus de l’assemblée, car ils ont disparu récemment.

Le 32, une locomotive jaune a travaillé encore longtemps à la gare d’Orbe pour certaines manoeuvres. Travys a signalé à Vincent Bory qu’elle allait être liquidée, il n’a eu que peu de temps pour trouver un endroit où la stocker et organiser le transport. Le Musée Schlieren a été d’accord de la reprendre. La petite loco a été transformée en coin bar, mais malheureusement repeinte en gris. Vincent Bory mijote un plan pour lui redonner ses couleurs d’origine, celles de la ville d’Orbe, jaune et rouge.

Le transport a été un cauchemar, la remorque du camion n’avait pas été assez surélevée et est restée coincée au rond-point avant l’autoroute. Enfin, 118 ans après sa construction, elle est revenue à son lieu d’origine.

La 13 devenue Thérèse

La 13 est bien connue, cette automotrice a été retirée du service voyageur en 2006 et gardée en réserve. Son dernier trajet date de 2013. Un père et son fils, à Kerzers, qui voulaient faire un musée ferroviaire l’avaient acquise.

Malheureusement leur projet de musée n’a pas vu le jour et les véhicules devaient être débarrassés. Heureusement, une ligne allemande cherchait ce genre d’automotrice. C’est une petite ligne touristique à l’est de Berlin en ex-Allemagne de l’Est, Buckower Kleinbahn. Ils étaient très intéressés; seule la peinture orange rayée de blanc leur déplaisait, ils pensaient que c’était un «Bauzug», un engin de chantier; il a fallu toute la persuasion de Vincent Bory pour les convaincre.

Ce sont les photographies de l’intérieur avec ses bancs en bois et l’assurance que la couleur d’origine, lie de vin et ivoire comme leurs trains pouvait être rétablie qui les ont convaincus; et avec l’accent allemand, la «13» est devenue là-bas «Thérèse». Le principal problème a été de financer le transport, dont la récolte de fonds a été un fiasco total en Suisse romande; mais grâce aux Suisses allemands et au musée Schlieren, les quelque Fr. 30 000.– récoltés ont permis à Thérèse de rejoindre son nouveau foyer, où elle a été très bien accueillie et y a fêté ses 100 ans en grande pompe. Un projet de nouveau dépôt est dans l’air et Vincent Bory espère pouvoir y envoyer d’autres véhicules, spécialement la 32 qui pourrait être remise en service. Il travaille également, en collaboration avec Pro Urba, a créer un nouveau lien entre Orbe et Buckow, et à pouvoir mieux informer les visiteurs sur cette automotrice et son passé à transporter les Urbigènes pendant près de 90 ans.