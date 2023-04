Presse d’antan : Une page d’histoire

Le général Guisan a eu un Urbigène comme ordonnance personnelle: le fusillier Felice Manfrini, qui a été par la suite le tenancier du café-restaurant des Messageries, à Orbe. Anecdotes.

Dans l’un des journaux de l’époque, le quotidien illustré l’Express du 11 avril 1960, le président de la Confédération Max Petitpierre rend hommage au général Guisan: «Un voile de tristesse s’étend sur notre pays. Une grande et belle figure, la plus connue et la plus populaire, vient de disparaître. Notre général est décédé».

A la même époque, dans l’édition hors série de L’Illustré, la personne du général Guisan est exposée en textes et en images rendant hommage à ce grand chef. On y lit, dans les grands titres: «Le sens inné de l’humain», «le jardin que le général aimait le mieux cultiver: l’amitié», «c’était un gentleman». Les images, elles, montrent le général à cheval, avec le conseiller fédéral Minger, lors de la mobilisation des hommes en septembre 1939, avec le major Barbey, chef de son état-major, et en compagnie du général Koenig, entre autres.

Carte postale non affranchie

L’article qui nous intéresse en particulier, dans cet exemplaire de l’Illustré, concerne une figure urbigène des années soixante, Felice Manfrini. En voici un extrait, titré: «L’homme qui voulait faire du général un militaire à perpétuité». «Pour rencontrer Felice Manfrini, qui fut l’ordonnance personnelle du général de 1939 à 1945, il faut aller à Orbe, au café des Messageries. Le télégramme que le jeune Tessinois reçut à la (compagnie) II/96, fit à son capitaine l’effet d’une plaisanterie facile. Un ordre de détachement, voyons donc, ce dernier devait passer par la voie de service! Mais Felice partit et ne revint jamais. Désormais, c’était à lui (Felice) qu’incombait le soin de frapper chaque matin à la porte du commandant en chef en annonçant: «Mon général, fusilier Manfrini, il est six heures !» Un beau matin, Manfrini resta endormi. Que faire? Comme si de rien n’était, il s’annonça. «Merci, Felice», répondit le général. Mais ce dernier, debout depuis belle lurette, n’était pas dupe du petit mensonge du Tessinois…

Plus tard, dit Manfrini, j’eus un jour l’idée saugrenue d’envoyer au général, pour son anniversaire, une carte non affranchie, avec la mention «Poste de campagne». Bien entendu, le destinataire dut payer la taxe et l’amende usuelles. Ce n’est pas l’affaire de ces quelques centimes, dira ensuite le général en riant, mais que ce farceur de Felice veuille faire de moi un militaire à perpétuité, ça, je ne puis le lui pardonner!»

Aussi connu à Orbe que Guisan

Felice Manfrini fut donc par la suite le tenancier du café-restaurant des Messageries, aux Terreaux 11. Un personnage très populaire et toujours souriant. Son établissement était alors le local du football-club urbigène, avec son fameux jeu de football de table et ses boxes en boiserie pour plus de complicité. Le lieu idéal pour s’arrêter, le temps d’une boisson dans l’attente des bus AVO ou de l’OC qui n’avait pas encore l’horaire cadencé.