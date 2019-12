Première pierre : Le réservoir d’eau de la Montagne existe officiellement

A l’initiative de l’AIVB, la première pierre du réservoir d’eau «la Montagne de Baulmes» a été posée. Des documents (statuts de l’AIVB, articles de journaux, etc.) ont été scellés dans le béton par les membres du comité de l’AIVB.

Le comité de l’AIVB de gauche à droite: Florence Clément, Daniel Fries, Olivier Mettraux, Nicolas Perret insèrent les

documents pour les générations futures. (Photo Jacques Ravussin)

Olivier Mettraux, président de la dite association, a indiqué que le nouveau réservoir se situait à 725 m d’altitude et, qu’avec ses deux cuves de 400 m3 d’eau chacune, il assurait la remise à neuf d’installations vieilles de… 99 ans. «Aujourd’hui, plus qu’hier, l’eau est une ressource vitale, qui doit être distribuée et répartie de façon équitable pour que personne n’en manque» a précisé le président.

Christian Hoenger, responsable de la distribution de l’eau potable à l’Etat de Vaud, était présent à la manifestation. Il s’est réjoui de la pose de cette première pierre, mais également des gros travaux entrepris en amont. Il a félicité les communes de Baulmes, Champvent et Vuiteboeuf, membres de l’AIVB, de leur union et de leur volonté de travailler ensemble.