Pour le plaisir d’ouvrir un journal

Une fois n’est pas coutume, c’est à Vallorbe que s’est déroulé ce micro-trottoir qui nous tenait particulièrement à cœur, puisqu’il abordait la question du journalisme et des désirs des lecteurs et lectrices.

«Pensez-vous que le journalisme est important à notre époque? Lisez-vous la presse écrite, qu’y recherchez-vous? Quelles rubriques, qui manquent peut-être à l’heure actuelle, aimeriez-vous voir dans les journaux?» Ce sont les habitantes et habitants de la région de Vallorbe qui ont répondu à notre micro-trottoir cette semaine, un sujet qu’il nous semblait important d’aborder en cette période de crise de plus en plus marquée pour la presse écrite. Dans notre domaine, le lectorat est roi, et nous souhaitions récolter quelques avis sur les tendances et envies actuelles qui nous permettront de rester au plus près de celles et ceux qui nous lisent. Infos régionales, petites annonces, bonnes nouvelles (pour changer) : des réponses obtenues ressort avant tout l’envie d’avoir entre les mains un journal local utile et interactif, source de positivité également, histoire de réinstaurer ce petit moment de calme que l’on pouvait autrefois s’offrir en s’asseyant quelques minutes pour le feuilleter.

Se tenir informé sur la région

«Oui, je lis les journaux, et oui, c’est important d’être informée. Je lis de tout: les informations sur le village, sur la région – c’est important d’avoir tout ce qui se passe dans la région. Je trouve que c’est quand même déjà assez complet!»

Céline, 41 ans, employée de commerce dans les Ressources Humaines du garage de son mari, à Vallorbe

Suivre les bons médias, imprimés ou sur les réseaux

«Personnellement, je ne lis pas trop. Je regarde un peu l’actualité sur Brut, sur Instagram. Mais je pense que le journalisme est important pour que les gens restent cultivés. Surtout maintenant, avec TikTok et tous ces médias qui bousillent un peu le cerveau, c’est mieux d’avoir de bons médias qui nous donnent de vraies informations. Ce qu’il manque à la presse écrite ? De temps en temps, de bonnes nouvelles (rires). Difficile à dire. Je pense que notre génération a l’habitude d’avoir les informations sur le portable. Je lirais peut-être un journal gratuit, comme le 20 minutes avant.»

Fabien, 29 ans, assistant en soin et santé communautaire, de Vallorbe

Fabien. (Photos Héloïse Mouquin)

Des petites choses qui font toujours plaisir à lire

«Je pense que c’est important de garder la presse papier, parce que de nos jours, on est trop sur les écrans, on ne voit que ça. Il n’y a plus, comme à l’époque, le plaisir d’ouvrir un journal, de lire les infos, les petits potins du village (rires). C’est ça que je rechercherais : les décès, les annonces de recherche de meubles et d’appartements, par exemple. Et puis des petites annonces de rencontres aussi, pas forcément amoureuses, mais juste d’amitié. Et puis les bandes dessinées, aussi. À l’époque, dans Femina, il y avait “Les Triplés”, ça, c’était drôle ! Ou les jeux, les sept erreurs, les mots croisés. Des petites choses, mais qui font toujours plaisir à lire. Bref, un journal accessible, que l’on peut ouvrir n’importe où.

Et puis il faut penser aussi aux personnes âgées, qui n’ont pas forcément de portable dernier cri, ni de wifi, ni d’abonnement. Comment obtiennent-elles les informations locales qui les concernent?»

Christelle, 48 ans, créatrice de décorations en perles à Cricricréation, à Vallorbe

Yann et Christelle. (Photos Héloïse Mouquin)

Plus de bonnes nouvelles pour donner un peu d’espoir

«J’ai un avis similaire, je pense aussi que les gens aiment bien aller boire le café dans les restaurants et lire le journal. Maintenant, on voit des gens collés sur leur portable et ce n’est pas attrayant, c’est trop numérique. Nous, on veut retrouver les journaux d’antan, comme nos parents qui aimaient bien lire le journal en buvant leur café, leur thé. C’est un petit moment avec soi-même. C’est un plaisir, mais ça se perd. Tous les petits journaux vont disparaître, à force, à cause du numérique. Mais le journalisme est important, à l’heure actuelle. Ce qui pourrait être amélioré? Je dirais que même si les nouvelles actuelles ne sont pas spécialement bonnes, il faudrait donner un petit peu d’espoir et de gaieté aux gens.» Yann, 44 ans, de Vallorbe

Connaître les actualités locales

«Oui, je lis le journal de la Vallée de Joux. J’aime qu’on me raconte ce qu’il se passe dans mon village, et les nouvelles expositions, les manifestations, ce qui est très local. Il y a tout: des annonces pour rechercher un appartement, un emploi. Je pense qu’il n’y manque rien.» Nuria, 63 ans, de la Vallée de Joux

Et vous, que souhaitez-vous découvrir entre les pages de notre journal? N’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions pour de futurs thèmes! Et gardez l’œil ouvert : nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.